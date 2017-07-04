Gülşen bir an olsun durmadı

TÜRK Pop Müziği'nin ünlü isimlerinden gülşen, Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Pasha Club'da konser verdi. Kendine eşlik eden 4 dansçısıyla sahnede bir an olsun durmayan Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu da kabinde eşlik etti.'Bangır Bangır' isimli parçasıyla sevenlerinin karşısına çıkan Gülşen, daha sonra 'Yatcaz Kalkcaz', 'Bir Fırt Çek', 'Irgalamaz Beni' ve 'Bu Gece' isimli parçaları ile konserine devam etti. Yaptığı danslarla göz dolduran Gülşen'in konserini yaklaşık 1000 kişi izledi.Sahneye siyah transparan bir elbiseyle çıkan ve sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen, sahne performansıyla bol bol alkış aldı. Sevenlerine "Hoş geldiniz" diyen ünlü popçu, "Herkese harika bir yaz diliyoruz. Çünkü bizim burada ilk programımız. İlk programa özel bu kadar çok ses varken ilk ve son konuşmamı bu akşam yapıyorum. Zaten yaz boyunca çok eğleneceksiniz söylememize gerek kalmadan. Ozan Çolakoğlu ve ben en güzel şarkılarımız ile karşınızdayız" dedi.Yaklaşık bir saat sahnede kalan Gülşen, yerli ve yabancı turistlere keyifli bir gece yaşattı