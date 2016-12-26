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Gülben Ergen bazı takipçilerini kızdırdı!

Şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafının altına 'Noel' eleştirisi almaktan kurtulamadı

Gülben Ergen bazı takipçilerini kızdırdı!
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SÖZCÜ'DE yer alan habere göre bundan iki yıl önce Şirince’de yaptıkları sade bir törenle dünya evine giren Erhan Çelik ve Gülben Ergen, balayı tatili yerine kutsal topraklara gitme kararı almış ve çift dini görevleri yerine getirip hacı olmuştu. Bu yüzden Gülben Ergen, geride bıraktığımız haftalarda son erdirdiği evliliğinden sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım yüzünden bazı takipçileri tarafından eleştirildi.
Özellikle yeni yıl kutlamalarını Noel kutlamalarıyla aynı kefede görenler tarafından pek çok sanatçıya yöneltilen eleştirilerden, Gülben Ergen de nasibini aldı.
Noel baba oyuncağının altında çektiği bir kareyi “Huzurlu bir hafta sonu olsun” notuyla paylaşan Ergen’in bu karesinin altına takipçileri, “Hem hacısın hem de Noel kutluyorsun ama mutlaka eleştiren, suçlu bir cevabın vardır verecek” yorumunda bulundu.
 
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Etiketler; #gülben ergen #Erhan Çelik #şirince
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