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Gübre üretmek isteyenler için Solucan Oteli açtı

Konya'da Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Hasan Hüseyin Yalaç, solucan gübresi üretmek için sektöre yeni atılacak girişimcilere yönelik Solucan Oteli açtı.Solucan gübresi üretmek isteyen girişimcilerin her geçen artması üzerine harekete geçen Yalaç, başlattığı solucan oteli projesi ile sektöre yeni girenlerin solucanlarını tesisinde misafir ediyor

Gübre üretmek isteyenler için Solucan Oteli açtı

Konya'da Selçuk Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Hasan Hüseyin Yalaç, solucan gübresi üretmek için sektöre yeni atılacak girişimcilere yönelik Solucan Oteli açtı.Solucan gübresi üretmek isteyen girişimcilerin her geçen artması üzerine harekete geçen Yalaç, başlattığı solucan oteli projesi ile sektöre yeni girenlerin solucanlarını tesisinde misafir ediyor

30 Haziran 2017 Cuma 12:06
Gübre üretmek isteyenler için Solucan Oteli açtı
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SELÇUK Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Yalaç, Türkiyede solucan gübresi üretişinin yeni bir sektör olduğunu söyledi. Üretici sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Yalaç, şöyle dedi:

"Türkiyede sektör her geçen gün büyüyor. Toprak verimini arttıran solucan gübresi üretimi ile ilgili girişimciler genellikle 50 ya da 100 bin solucan ile sektöre giriş yapıyor. Kurdukları tesislere binlerce lira para harcıyor. Bazıları bu işe devam ederken bazıları da başaramadığı için bırakmak zorunda kalıyor."

Kendi kurduğu tesisinde 4 milyona yakın solucan ile gübre üretimi gerçekleştirdiğini belirten Yalaç, şunları söyledi:

"Solucan gübresi üretimini yapmak isteyen de gübreyi kullanmak isteyen de çok fazla. Ama ülkemizde büyük bir tesis yok. Girişimciler genellikle fazla risk almak istemediği için az sayıda solucan ile bu işe başlıyor. Tabi bunun için de tesis kurması gerekiyor. İşte bu sorunu ortadan kaldırmak için sektörde farklı bir adım atmak istedik. Bu işe yeni başlayacak yatırımcıların işini daha kolaylaştırmak ve giderlerini azaltmak için Solucan Oteli fikrini hayata geçirdik. 50 ya da 100 bin solucan ile başlayan yatırımcıların solucanlarını çiftliğimizde misafir ediyoruz. Bu solucanlar çoğalıp, gübre üretimi artana kadar solucanları tesisimizde tutuyoruz.  Sayıları 500 bin yada 1 milyon rakamlarına ulaştığı zaman girişimcinin solucanlarını teslim ediyoruz. Bu uygulama sayesinde solucan gübresi üretimine girmek isteyen kişi bir yıl boyunca yer kirası ve üretim masrafı ödemek zorunda kalmıyor."

50 bin solucanın tesis ve mama masrafının aylık ortalama 1500 lirayı bulduğunu ifade eden Yalaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşılık Solucan Otelini tercih eden girişimcilerden aylık 600- 700 lira arasında değişen kira bedeli talep ediyoruz. Genel olarak 50 bin adet solucan aylık 150 kilo gübre üretimi yapıyor. Gübrenin de kilosu da ortalama 2,5-3 liraya satılıyor. Solucan gübresi evdeki saksı çiçeklerinden tarım arazilerine kadar her yerde kullanılıyor. Ayrıca seralarda da çok tercih ediliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Solucan OteliSolucan Gübresi
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