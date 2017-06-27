Görenler gözlerine inanamıyor!

30-40 yıl öncesine kadar zeytin, peynir, zeytinyağı, turşu, sirke, şarap, turşu ve şalgam suyu saklamak için kullanılan ağaçtan yapılan doğal fıçılar teknolojinin gelişmesiyle birlikte yerini plastik ürünlere bıraktı. Talep olmayınca fıçı ustaları da yok olmaya başladı. Türkiye'nin sayılı fıçı ustası 85 yaşındaki İznikli İsmail Alkış, babasından öğrendiği mesleği 70 yıldır devam ettiriyor. Alkış, ilerleyen yaşına rağmen yüzlerce kilo ağırlığındaki fıçıları tek başına imal ediyor.

10 kiloluktan 2 tonluk fıçılara kadar her ebatta fıçı imal eden 85'lik usta, Türkiye'nin bütün vilayetlerine fıçı satıyor. Ağaç fıçılarda saklanan ürünlerin daha sağlıklı ve doğal olduğunu ifade eden İsmail Alkış, "Benim babam fıçı ustasıydı. Ben de 15 yaşına kadar ona yardım ettim. Sonra annem benden bir fıçı yapmamı istedi. Ben de yaptım, yaptığım fıçıya konan su sızmayınca sen artık bu işi öğrendin diyerek babam işi bana bıraktı. 15 yaşından itibaren hiç ara vermeden fıçı üretiyorum. Plastik bidonlar yaygınlaşmadan önce sıvılar fıçılarda saklanırdı.

Şimdi plastik ürünlerin yaygınlaşmasıyla talep azaldı. Benim yaptığım ağaç fıçılarda saklanan ürünler daha sağlıklı ve uzun ömürlü oluyor. Bu fıçılarda zeytin, peynir, zeytinyağı, turşu, sirke, şarap, turşu ve şalgam suyu saklanıyor. Organik üretim yapan kişiler benden fıçı alarak ürünlerini benim yaptığım ağaç fıçılarda saklıyor. Ağaç fıçılarda olgunlaştırılan zeytinler 15 yıl hiç bozulmadan korunabiliyor. Yaptığım fıçıları 200 lira ila 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyorum" dedi.