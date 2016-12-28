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Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı dudak uçuklattı...

Ardahan'da satışa sunulan ve normal kazların 3-4 katı büyüklüğünde ve ağırlığında olan 6 kilo 80 gramlık kaz görenleri şaşırttı

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı dudak uçuklattı...
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TÜKİYE'DE kaz yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri olan Ardahan'da kar yağışıyla birlikte kaz satışları da başladı. Ardahan'da yıllardır yöresel ürünleri satan 55 yaşındaki Erol Kayatürk kendisine satması için getirilen 6 kilogramlık kazı görüncü şaşkınlığını gizleyemedi. Kazı görünce çok şaşırdığın ve bunu devekuşuna benzettiğini söyleyen Kayatürk, Köyüler bizlere yetiştirdikleri kazları getirirler. Normal bir kazın ağırlığı 1.5 kilogram ile 3.5 kilogram arası değişir. Ancak bu kazın büyüklüğü beni şaşırttı. Normal kazın 2-3 katı büyüklüğündeki kaz tam 6 kilo 80 gram ağırlığında. Bunu yetiştiren köylüye teşekkür ediyorum. Umarız diğer köylülere de örnek olur . Bu da demek oluyor ki bölgemiz insanı artık kaz üretmini ticari bir üretime dönüştürmüş durumda dedi.
Kayatürk, kazın kilosunun 50 lira olduğunu belirterek bu kazı yaklaşık 300 liraya satacağını belirtti.
 
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Etiketler; #kaz #Ardahan
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