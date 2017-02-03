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Gören şok oldu!

Refüjde bulunan yaklaşık 3 metrelik drenaj kuyusuna düşen at, AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla mahsur kaldığı kuyudan kurtarıldı. AFAD ekipleri, üşüyen atın üstüne battaniye örtüp, masaj yaptı.

Gören şok oldu!

Refüjde bulunan yaklaşık 3 metrelik drenaj kuyusuna düşen at, AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla mahsur kaldığı kuyudan kurtarıldı. AFAD ekipleri, üşüyen atın üstüne battaniye örtüp, masaj yaptı.

03 Şubat 2017 Cuma 11:47
Gören şok oldu!
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AKSARAY- Adana Karayolu Karasu Kavşağı'ndaki refüjde bulunan drenaj kuyusundan ses geldiğini fark eden çevredekiler, kuyuya baktıklarından bir atın mahsur kaldığını fark etti. Bunun üzerine AFAD'a haber verildi. AFAD ekipleri yaklaşık 3 metre derinliğindeki atın kurtarılması için vinç çağırdı. Kuyuya inen AFAD ekibi, ata halat bağlayıp kurtarmak istedi. Ancak kuyunun dar olması nedeniyle halat, atın karın bölgesinden bağlanamayınca hayvan boyun bölgesinden bağlandı.
Kontrollü ve yavaş hareketlerle vinç yardımıyla at mahsur kaldığı kuyudan kurtarıldı. Ancak at, üşüdüğü hem de dar bir kuyuda beklediğinden hareket edemedi. Bu sırada AFAD ekipleri, üşüyen atın üstüne battaniye örtüp, masaj yaptı. Kısa süre kendine gelen at, o bölgede oturduğu belirlenen sahibine teslim edildi. Sahibi atın 3 gün önce kaybolduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
AksarayKuyuya Düşen At
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