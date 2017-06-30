Giyimi yüzünden tacize uğradı

C.K. dün sabah Eminönü'nde işine gidiyordu. Yanına yaklaşan bir kişi, iddiaya göre sözlü tacizde bulunarak “Üstüne başına dikkat et, milleti azdırıyorsunuz O......." dedi. Bu sözler üzerine neye uğradığını şaşıran C.K. önce çığlık attı. Daha sonra kendisini bu sözlerle taciz ve hakaret eden kişiye tepki gösterdi. Eminönü esnafı da tacizciye tepki göstererek müdahale etti. Hemen polis çağırıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. A.H. gözaltına alındı. C.K şikayetçi oldu. Sokaklarda yaşayan şüpheli A.H., ifadesinde pişman olduğunu söyleyerek, "Daha düzgün giyinmesini söyledim. O..... demedim" dedi. A.H. hakkında sözlü cinsel taciz ve hakaret suçlarından işlem yapıldı. A.H, emniyetteki sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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