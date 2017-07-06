'Gidiyom Gidemiyom' kliplendi

SONER Olgun'a klip çekiminde albümün ilk iki klibinde olduğu gibi ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Zeynep Gülmez ve Olgun'un arkadaşları eşlik etti.Geniş bir ekiple 2 gün boyunca Fethiye’nin doğal ve tarihi mekanlarında, genç ve başarılı yönetmen Ersin Taş tarafından çekilen 'Gidiyom Gidemiyom' klibi yayında.
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