'Gidiyom Gidemiyom' kliplendi

SONER Olgun'a klip çekiminde albümün ilk iki klibinde olduğu gibi ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Zeynep Gülmez ve Olgun'un arkadaşları eşlik etti.Geniş bir ekiple 2 gün boyunca Fethiye’nin doğal ve tarihi mekanlarında, genç ve başarılı yönetmen Ersin Taş tarafından çekilen 'Gidiyom Gidemiyom' klibi yayında.