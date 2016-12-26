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Geriye bu görüntüleri kaldı!

Suriye'de devam eden 'Fırat Kalkanı' harekatında, El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen askerlerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'dan geriye, görev yaptığı Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte türkü söylemesinin görüntüleri kaldı

Geriye bu görüntüleri kaldı!
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GEÇEN cuma günü Tokat'ın Erbaa İlçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan, Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte söylediği türkünün videosu ortaya çıktı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda, şehit Uzman Çavuş Yalçın'ın, ilk olarak "Yer bilinmedik yerler, Suriye" dediği duyuluyor. Daha sonra şehit Ali Sezai Yalçın ile üç arkadaşı, 'Mihriban' türküsünü söylüyor. Videoda ayrıca askerlerin Türkiye'ye selam göndermeleri yer alıyor. El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, şehit olmadan 25 gün önce nişanlanmıştı.

ŞEHİTLİK SIRASI BİZE DOĞRU GELİYOR DEYİP HEYECANLANIYORDUK'
Suriye'nin El Bab bölgesi yakınlarında bombalı araçla yapılan saldırıda yakın  arkadaşı şehit düşen, kendisi de yaralanan Konyalı Komando Uzman Çavuş Uluçay,  saldırıya kahramanca verilen karşılığı anlattı. Uluçay, 'Şehitlik sırası bize doğru geliyor' deyip heyecanlanıyorduk. 'İnşallah Rabbim bize de şehitliği uygun görür' diyorduk. Rabbim şehitliği ona nasip etti" dedi.
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine  yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na  katılan ve El Bab bölgesi yakınlarında bombalı araçla yapılan saldırıda yakın arkadaşı şehit düşen, kendisi de yaralanan Konyalı Komando Uzman Çavuş Muhammet  Uluçay, saldırıya kahramanca verilen karşılığı anlattı.
El Bab bölgesi yakınlarında 7 Aralık'ta bombalı araçla düzenlenen  saldırıda yaralanan askerlerden 26 yaşındaki Uluçay'ın tedavisi, memleketi  Konya'da sürüyor.
Koluna ve bacağına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Uluçay,  yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Uluçay, Kayseri Komando Birliğinde görevliyken, Suriye'de yürütülen  Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldığını dile getirdi.
El Bab bölgesindeki saldırı ve çatışmalarda yaralandığını aktaran  Uluçay, saldırıda bir şehit, 13 yaralı olsa da terör örgütüne şanlı Türk  ordusunun misliyle karşılık verdiğini vurguladı.

ŞEHİTLİĞİ ARZULAMIŞLAR
"Saldırı sonrası bilincim yerindeydi. Diğer yaralı arkadaşlarımın  yardımına koştum. Onların kendilerine gelmelerine, sağlıklı düşünmelerine  yardımcı oldum. Kahramanca verilen karşılık sonrası terör örgütü gerekli cevabı  aldı." ifadelerini kullanan Uluçay, Afyonkarahisarlı şehit Uzman Çavuş Ahmet  Şahin ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:
"Şehidimiz dört yıllık arkadaşımdı. Göreve birlikte başladık. Sürekli  beraberdik. En son birlikte kahvaltı yaptık. 'Şehitlik sırası bize doğru geliyor'  deyip heyecanlanıyorduk.  'İnşallah Rabbim bize de şehitliği uygun görür'  diyorduk. Rabbim şehitliği ona nasip etti. O benim can dostumdu. Şehitlik  mertebesine ulaşmayı her asker ister. Böyle bir yüce makama ulaşmak her kula da  nasip olmaz. Arkadaşım da istiyordu. Bizim İstiklal Marşımız bile 'Korkma' diye  başlıyor. Hiç kimse bizi korkutamaz. Bir an önce iyileşip arkadaşlarımızın,  birliğimizin yanına dönmek istiyorum. Düşmandan hiçbir zaman korkmuyoruz. Düşmanı  çelik pençemizle ezeriz. Her zaman her yerde Türk askeri oldu, olmaya da devam  edecek."
Uluçay, yeryüzündeki son terörist yok alana kadar mücadelenin devam  edeceğini söyledi.
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Etiketler; #el bab şehitleri #geriye söylediği türkü kaldı #şehitliği ona nasip etti #Ali Sezai Yalçın #Muhammet  Uluçay #konya #Erbaa #Tokat #Suriye #kayseri
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