Geriye bu görüntüleri kaldı!

GEÇEN cuma günü Tokat'ın Erbaa İlçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan, Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın, Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte söylediği türkünün videosu ortaya çıktı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılan videoda, şehit Uzman Çavuş Yalçın'ın, ilk olarak "Yer bilinmedik yerler, Suriye" dediği duyuluyor. Daha sonra şehit Ali Sezai Yalçın ile üç arkadaşı, 'Mihriban' türküsünü söylüyor. Videoda ayrıca askerlerin Türkiye'ye selam göndermeleri yer alıyor. El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, şehit olmadan 25 gün önce nişanlanmıştı.
ŞEHİTLİK SIRASI BİZE DOĞRU GELİYOR DEYİP HEYECANLANIYORDUK'
Suriye'nin El Bab bölgesi yakınlarında bombalı araçla yapılan saldırıda yakın arkadaşı şehit düşen, kendisi de yaralanan Konyalı Komando Uzman Çavuş Uluçay, saldırıya kahramanca verilen karşılığı anlattı. Uluçay, 'Şehitlik sırası bize doğru geliyor' deyip heyecanlanıyorduk. 'İnşallah Rabbim bize de şehitliği uygun görür' diyorduk. Rabbim şehitliği ona nasip etti" dedi.
Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve El Bab bölgesi yakınlarında bombalı araçla yapılan saldırıda yakın arkadaşı şehit düşen, kendisi de yaralanan Konyalı Komando Uzman Çavuş Muhammet Uluçay, saldırıya kahramanca verilen karşılığı anlattı.
El Bab bölgesi yakınlarında 7 Aralık'ta bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerlerden 26 yaşındaki Uluçay'ın tedavisi, memleketi Konya'da sürüyor.
Koluna ve bacağına isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Uluçay, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Uluçay, Kayseri Komando Birliğinde görevliyken, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldığını dile getirdi.
El Bab bölgesindeki saldırı ve çatışmalarda yaralandığını aktaran Uluçay, saldırıda bir şehit, 13 yaralı olsa da terör örgütüne şanlı Türk ordusunun misliyle karşılık verdiğini vurguladı.
ŞEHİTLİĞİ ARZULAMIŞLAR
"Saldırı sonrası bilincim yerindeydi. Diğer yaralı arkadaşlarımın yardımına koştum. Onların kendilerine gelmelerine, sağlıklı düşünmelerine yardımcı oldum. Kahramanca verilen karşılık sonrası terör örgütü gerekli cevabı aldı." ifadelerini kullanan Uluçay, Afyonkarahisarlı şehit Uzman Çavuş Ahmet Şahin ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:
"Şehidimiz dört yıllık arkadaşımdı. Göreve birlikte başladık. Sürekli beraberdik. En son birlikte kahvaltı yaptık. 'Şehitlik sırası bize doğru geliyor' deyip heyecanlanıyorduk. 'İnşallah Rabbim bize de şehitliği uygun görür' diyorduk. Rabbim şehitliği ona nasip etti. O benim can dostumdu. Şehitlik mertebesine ulaşmayı her asker ister. Böyle bir yüce makama ulaşmak her kula da nasip olmaz. Arkadaşım da istiyordu. Bizim İstiklal Marşımız bile 'Korkma' diye başlıyor. Hiç kimse bizi korkutamaz. Bir an önce iyileşip arkadaşlarımızın, birliğimizin yanına dönmek istiyorum. Düşmandan hiçbir zaman korkmuyoruz. Düşmanı çelik pençemizle ezeriz. Her zaman her yerde Türk askeri oldu, olmaya da devam edecek."
Uluçay, yeryüzündeki son terörist yok alana kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi.
Suriye'de devam eden 'Fırat Kalkanı' harekatında, El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerce şehit edilen askerlerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'dan geriye, görev yaptığı Suriye'de üç silah arkadaşı ile birlikte türkü söylemesinin görüntüleri kaldı
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