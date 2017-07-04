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Genel başkanın sırra kadem bastığı parti kapatıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye'nin 78. partisi Önce Vatan Partisi'nin dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi. Genel Başkan Hüseyin Demirel’in partiyi kurduktan kısa süre sonra milyonlarca lirayla kayıplara karıştığı iddia edilmişti

Genel başkanın sırra kadem bastığı parti kapatıldı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye'nin 78. partisi Önce Vatan Partisi'nin dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi. Genel Başkan Hüseyin Demirel’in partiyi kurduktan kısa süre sonra milyonlarca lirayla kayıplara karıştığı iddia edilmişti

04 Temmuz 2017 Salı 08:10
Genel başkanın sırra kadem bastığı parti kapatıldı
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YÜKSEK Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kuruluşuna dair bildirisini 21 Mayıs 2014'te İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Önce Vatan Partisi hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianameyle kendiliğinden dağılma hali ve buna istinaden hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istenildi.AYM tarafından yapılan incelemede, partinin Siyasi Partiler Kanunu gereğince kuruluşundan itibaren iki yıl içinde ilk büyük kongresini yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı tespitine yer verildi.Ayrıca, AYM'nin Önce Vatan Partisinin savunmasını isteyen yazısının parti genel merkezi boşaltıldığından tebliğ edilemediği, bunun üzerine söz konusu yazının özel kalem müdürüne teslim edilmesine rağmen partinin kendisine verilen süre içerisinde savunma yapmadığı belirlendi. Bu nedenle Önce Vatan Partisinin kendiliğinden dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine ve partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine oy birliğiyle karar verildi.

DOLANDIRICILIK İDDİASI 

"Önce Vatan Partisi"ni kuran Genel Başkan Hüseyin Demirel'in parti yöneticileri ve esnafa milyonlarca lira borç takıp kayıplara karıştığı öne sürülmüştü. 

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Anahtar Kelimeler:
önce Vatan PartisiHüseyin DemirelDolandırıcılık
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