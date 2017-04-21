Gençler yeni nesil medyayı konuşacak

BİK, Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ programı kapsamında, 7 bölge/7 ilde çalıştaylar düzenliyor. Daha önce İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Trabzon’da düzenlenen çalıştayların 5’incisi Antalya Akra Barut Hotels’de yapılacak. Her bölgede, duyurulara başvuranlar arasından seçilen 25 genç yazılı basının geleceği ve dijitale uyumu konularında görüşlerini dile getirecekler. BİK Proje Koordinatörlüğü Birimi’nin, Erasmus + K3 programı çerçevesinde koordine ettiği çalıştaylarda ‘Yeni medya ve yeni gazetecilik’ ile ‘İnternet gazeteciliği ve yeni standartlar’ başlıklı oturumlar yer alacak.