Genç kız motosiklet kazasında can verdi

KAZA, dün gece saat 23.30 sıralarında gerze ilçesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki Dereyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 H 3753 plakalı motosiklet virajı alamayarak devrildi. Kazada motosikletin arka kısmında bulunan Meryem Aslanboğa olay yerinde hayatını kaybetti.
Motoru kullanan sürücünün ise yaralandığı, bacaklarında kırıklar olduğu, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
İstanbul'dan tatil için memleketi Gerze’ye geldiği öğrenilen Meryem Aslanboğa'nın cenazesi Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, genç kızın ölüm haberini alan yakınları hastaneye akın etti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.