Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
az bulutlu
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
101055
ALTIN
140.136
DOLAR
3.5570
STERLIN
4.5970
EURO
4.0369
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı da önemli
Tüp bebek başarısında erkeğin yaşı...
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin
Çocuğunuz hangi branşa yatkın keşfedin

Genç kadın dehşeti yaşadı! Önce dövdüler sonra metrelerce sürüklediler

Gaziantep’te araca bindirilmeye çalışılan genç bir kadın önce 3 kişi tarafından yol ortasında tartaklandı, yerden kalkarak kapının koluna tutunan kadın daha sonra ise sürücülerin gözü önünde metrelerce sürüklendi

Genç kadın dehşeti yaşadı! Önce dövdüler sonra metrelerce sürüklediler

Gaziantep’te araca bindirilmeye çalışılan genç bir kadın önce 3 kişi tarafından yol ortasında tartaklandı, yerden kalkarak kapının koluna tutunan kadın daha sonra ise sürücülerin gözü önünde metrelerce sürüklendi

04 Temmuz 2017 Salı 12:17
Genç kadın dehşeti yaşadı! Önce dövdüler sonra metrelerce sürüklediler
banner404

OLAY, önceki gece Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi üzerinde yaşandı.

İsmi henüz öğrenilemeyen genç bir kadını cadde üzerinde 80 HA 973 plakalı otomobile bindirmeye çalışan 3 kişi, kadın direnince bu kez kadını yere düşürerek hızla uzaklaşmak istedi.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Otomobil içerisinde kendisine ait bir şeyin olduğu tahmin edilen genç kadın aracın kapısından tutununca da metrelerce yerde sürüklendi. Otomobilin kapısını bırakmayan kadın daha sonra araçtan inen bir erkek tarafından kolundan tutularak yola savurdu. Yere düşen genç kadın ağlarken, araç hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

ARKADAN GELEN SÜRÜCÜLER YARDIM ETTİ

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sonrası trafikte seyreden araçlardan inen diğer sürücüler genç kadının yanına giderek yerden kalkması için yardım etti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DehşetGaziantep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağrı Erhan, “Kemerburgaz geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz”
Çağrı Erhan, “Kemerburgaz geçmişimiz, Altınbaş geleceğimiz”
Kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi derede bulundu
Kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi derede bulundu
Adalet yürüyüşünün 20. günü başladı
Adalet yürüyüşünün 20. günü başladı

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals