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Genç kadın alkol alıp parkta sızdı

Adana'da aşırı alkol alan bir kadın parkta uyuyakalınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Kolunda damar yolu tüpü takılı olan genç kadın kendine gelince, ekiplere zorluk çıkarıp hastaneye gitmedi

Genç kadın alkol alıp parkta sızdı

Adana'da aşırı alkol alan bir kadın parkta uyuyakalınca polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Kolunda damar yolu tüpü takılı olan genç kadın kendine gelince, ekiplere zorluk çıkarıp hastaneye gitmedi

03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:30
Genç kadın alkol alıp parkta sızdı
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ADANA'DA alkol aldıktan sonra parkta sızan genç kadın, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ancak genç kadın kendine gelince görevlilere zorluk çıkarıp hastaneye gitmedi.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi, Seyhan Nehri kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, Merkez Park’ta bir kadının hareketsiz halde yattığını görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis, kadının Yasemin K. olduğunu, aşırı derecede alkol aldığı için parkta sızıp kaldığını belirledi. Ancak kadının kolunda serum vermek için damar yolu açık olduğunu gören polis sağlık ekiplerinin acil gelmesi talebinde bulundu. Bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler genç kadını kendine getirmeye çalıştı. Yasemin K., polis ve sağlık ekiplerinin uğraşının ardından gözlerini açtı. Sağlık ekipleri genç kadını sedye ile ambulansa taşıyıp hastaneye götürmek istedi ancak gitmek istemedi. Kolundaki damar yolu tüpünü de çekip atan genç kadın polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Yasemin K., kendisini görüntüleyen basın mensubuna da terlik fırlatıp üzerine saldırdı. Kendi isteğiyle hastaneye gitmek istemeyince polis ve sağlık ekipleri tarafından parkta bırakılan Yasemin K. vatandaşların meraklı bakışları arasında parkta oturmaya devam etti. Genç kadının hemen yanı başında içki şişeleri bulunması da dikkat çekti.

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