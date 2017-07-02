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Geleceğin kayakçıları asfaltta yetişiyor

Sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı Kayseri'de Kayak sporcuları çalışmalarına ara vermiyor. Şehir merkezinde yapılan çalışmalarda sporcular kar yerine asfalt, kayak yerine paten kullanıyor

Geleceğin kayakçıları asfaltta yetişiyor

Sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı Kayseri'de Kayak sporcuları çalışmalarına ara vermiyor. Şehir merkezinde yapılan çalışmalarda sporcular kar yerine asfalt, kayak yerine paten kullanıyor

02 Temmuz 2017 Pazar 13:12
Geleceğin kayakçıları asfaltta yetişiyor
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KAYSERİ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün geleceğin yıldız kayakçılarını yetiştirmek için başlattığı 'Kar Fırtınaları Projesi' kapsamında 48 gelecek vaat eden yetenek, sıcak havaya rağmen haftada 6 gün çalışmalarını sürdürüyor.
Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ve geleceğin milli kayakçılarını yetiştirmeyi amaçlayan 'Kar Fırtınaları Projesi' kapsamında okullarda yapılan taramalarda yetenek testlerini başarı ile geçen 48 öğrenci, bölge antrenörleri tarafından yaz çalışmalarına alındı. Şehir merkezinde haftada 6 gün yapılan çalışmalarda minik sporcular kar yerine asfalt, kayak yerine paten, snowboard yerine ise longboard kullanıyor. Denge ve koordinasyon çalışmalarını bu şekilde yapan sporcular dayanıklılık, güç ve çabukluk çalışmalarını ise spor salonu ve futbol sahalarında yürütüyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bölge Kayak Antrenörleri Sait Güneş, Fevzi Canıbek ve Duran Demiryürek'in yanı sıra Kayak Federasyonu Antrenörü Mert Değirmenci'nin nezaretinde çalışmalarını sürdüren minik sporculara öncelikli olarak ise kask, dizlik ve dirseklik gibi koruyucu aksesuarlara veriliyor. Çalışmalar asfalta yapıldığı için koruyucu malzemeyi getirmeyi unutan sporcular o gün çalışmaya alınmıyor.
Geleceğin profesyonel kayakçıları

Kayseri Kayak bölge Antrenörü Sait Güneş, Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi paten pistinde yapılan kayak çalışmaları hakkında bilgi verdi. Güneş, ''Geleceğin milli kayakçılarını yetiştirmek amacıyla başlatılan proje kapsamında çeşitli okullarda yaklaşık bin öğrencinin taranması sonucunda yetenek testlerini geçen 48 kişi çalışmalarımıza katılıyor. Nisan ayından itibaren sezon kapandığı için şehir merkezinde çalışmalara devam ediyoruz ve bu çalışmalar Kasım ayına kadar sürüyor. Hazırlanan program dahilinde güç, koordinasyon, dayanaklılık ve teknik bilgi gibi çalışmalar yapılıyor. Kar yağıp sezon açıldığında tüm minik sporcularımız kaymaya hazır hale geliyor. Dört antrenör ile yaptığımız çalışmalarımızda kayakçılar paten, snowboardcular da longboard kullanıyor. Proje sonunda sporcularımız turnuvalara katılarak, gelecek adına ilk adımlarını atıyorlar'' dedi.
Dersleri ihmal edilmiyorSeçilen başarılı sporcular sadece kayak çalışmaları yapmıyor. Kayak idmanının bitiminden sonra sporculara Kur'an, ahlak bilgisi, toplum değerleri, matematik ve fen bilgisi gibi dersler veriyor. Ayrıca katılımcıların kitap okuma alışkanlığı kazanması için bu derslerin ardından 15 dakika kitap okuma zorunlulukları bulunuyor. 

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KayseriKayak Sporcuları40 Dereceye
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