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Gece yarısı yangın paniği! Korkudan gözyaşlarına boğuldu

Etiler'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumanlar bütün binayı sardı. Mahsur kalan 7 kişi, 1 kedi ve 1 köpek kurtarılırken, itfaiye ekipleri yüzü yanan kedi için seferber oldu

Gece yarısı yangın paniği! Korkudan gözyaşlarına boğuldu

Etiler'de bir apartman dairesinde çıkan yangında dumanlar bütün binayı sardı. Mahsur kalan 7 kişi, 1 kedi ve 1 köpek kurtarılırken, itfaiye ekipleri yüzü yanan kedi için seferber oldu

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:54
Gece yarısı yangın paniği! Korkudan gözyaşlarına boğuldu
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İSTANBUL Etiler'de 4 katlı binanın giriş katında giysi kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yoğun dumanın kapladığı apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edilirken, bir itfaiye eri ise dumandan etkilenen kediye oksijen vererek tedavi etmeye çalıştı.

7 KİŞİ, 1 KEDİ VE 1 KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Alınan bilgiye göre, yangın  Beşiktaş Etiler'de yer alan Yanarsu Sokağı'nda bulunan 4 katlı bir apartmanının giriş katında saat 00.00 sıralarında kurutma makinesindeki elektrik arızası nedeniyle çıktı. Kurutma makinesinden sıçrayan kıvılcımların dairedeki bazı eşyaları da tutuşturması üzerine büyümeye başlayan yangının dumanları önce daireyi, ardından da apartman boşluğunu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinlerinden bazıları kendi çabalarıyla dışarıya çıkarken, apartmanın üst katlarındaki 7 kişi, 1 kedi ve 1 köpeği itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu, dumandan etkilenen 7 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
KURUTMA MAKİNESİ PATLAMIŞ

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan apartman sakinlerinden biri, yaşanan can pazarını anlatarak Erdoğan Sel, "7 kişiyi kurtardı itfaiye. Kurutma makinesi patlamış. Biz yatmıştık, kalktığımızda bununla karşılaştık. Şu anda aptal gibiyiz" dedi. Erdoğan Sel'in eşi de gözyaşları içerisinde o anları anlatmayı çalıştı, ancak konuşmakta zorlandığı görüldü.
YÜZÜ YANAN KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Yangının çıktığı dairede yaşadığı öğrenilen bir kedinin yüzünde büyük bir yanık oluştu. İlk olarak mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yaralı kediyi kurtarma seferberliğinde itfaiye ekipleri de devreye girdi ve talihsiz kediye oksijen gazı verildi. Yaralı kediye yapılan müdahale mahalle sakinleri tarafından ilgiyle takip edildi. Yaralı kedinin daha sonra veteriner kliniğine götürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşİstanbulİtfaiye
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