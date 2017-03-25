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Gece 1150 polis 'acil' koduyla tatbikat için çağrıldı

Sakarya'da polisleri olağanüstü durumlarda en kısa sürede toplamak amacıyla 1150 polis 'Güven 54' isimli tatbikatta 'acil' kodlu mesaj sonrası Demokrasi Meydanı ve belirli noktalara toplanarak yoklamaya alındı. Polisleri görüp olumsuz bir durum olduğunu zanneden vatandaşlar Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Gece 1150 polis 'acil' koduyla tatbikat için çağrıldı

Sakarya'da polisleri olağanüstü durumlarda en kısa sürede toplamak amacıyla 1150 polis 'Güven 54' isimli tatbikatta 'acil' kodlu mesaj sonrası Demokrasi Meydanı ve belirli noktalara toplanarak yoklamaya alındı. Polisleri görüp olumsuz bir durum olduğunu zanneden vatandaşlar Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

25 Mart 2017 Cumartesi 11:22
Gece 1150 polis 'acil' koduyla tatbikat için çağrıldı
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ADAPAZARI kent merkezinde gece saat 01.00 sıralarında il genelinde görevli istirahatte olan 1150 polisin 'acil' koduyla cep telefonlarına gelen mesajla belirlenen noktalara çağırıldı. Bu mesaj sonrasında emniyet müdürlüğünde görev yapan polis memurları Adapazarı Demokrasi Meydanı, Yenikent Polis Merkezi ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek toplanmaya başladı. Silahlarıyla hazır bir şekilde motosikletler ve polis araçlarıyla gelen polisler oluşturulan düzenle sıraya girdi. Sakarya Valisi hüseyin avni coş ve Sakarya Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı daha sonra yoklama almak için Demokrasi Meydanı'na geldi. Meydanı dolduran yüzlerce polis, Vali Coş karşısında tek tek tekmil verdi. Alanlarda komiserler, şube müdürleri ve müdür yardımcıları Emniyet Müdürü Pınarbaşı'na yapılan tatbikatla ilgili rapor verdi.

Vali Hüseyin Avni Coş tatbikatın olağanüstü durumlarda hazır bulunabilme durumunu test etmek amaçlı olduğunu belirterek, "Bizim olağanüstü durumlara karşı önleme ve müdahale planlarımız var. Bu bağlamda hem il emniyet müdürlüğümüzün bu konuda hazırladığı planlar var. Bu planların zaman zaman prova edilmesi, denenmesi, tatbikat yapılması gerekiyor. Bu kapsamda bugün il emniyet müdürlüğümüzün bu planlar doğrultusunda bir tatbikatını gerçekleştirdik. Burada, Yenikent Polis Merkezi ve İl Emniyet Müdürlüğü'nde arkadaşlarımıza hazırlanan bir mesaj var. Bunlar cep telefonların gönderiliyor. Yarım saat içinde arkadaşlarımız burada toplandılar" dedi.

Polislerin toplandığını gören vatandaşlar olumsuz bir durum yaşandığını sanarak meydanda toplanırken, tatbikatı ilgiyle izledi. Vali Hüseyin Avni Coş yoklama sonunda polislere teşekkür ederek tatbikatı sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
SakaryaPolisTatbikatBugünPınarbaşıHüseyin Avni Coş
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