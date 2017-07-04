Gazipaşa'ya Radyoloji Uzmanı atandı

GAZİPAŞA Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Sözel, Dr. Yıldız Kılar Sözel'in göreve başlaması ile birlikte radyoloji hekimi sayısının 2'ye çıktığını söyledi. Geçen aylarda hastaneye ataması gerçekleşen üroloji, genel cerrahi, anestezi ve en son olarak radyoloji branşları ile hekim kadrolarının güçlendiğini söyleyen Dr. Sözel, "Dr. Yıldız Kılar Sözel'e görevinde başarılar diler, hastalarımıza faydalı olmasını temenni ederim" dedi. Radyoloji Uzmanı Dr. Yıldız Kılar Sözel ise yaptığı değerlendirmede, "Gazipaşa halkına hizmet verecek olmaktan dolayı çok mutluyum. En iyi şekilde hizmet verebilmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
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