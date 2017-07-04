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Gazipaşa'ya Radyoloji Uzmanı atandı

Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne yeni atanan Radyoloji Uzmanı Yıldız Kılar Sözel görevine başladı

Gazipaşa'ya Radyoloji Uzmanı atandı

Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne yeni atanan Radyoloji Uzmanı Yıldız Kılar Sözel görevine başladı

04 Temmuz 2017 Salı 22:31
Gazipaşa'ya Radyoloji Uzmanı atandı
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GAZİPAŞA Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hasan Sözel, Dr. Yıldız Kılar Sözel'in göreve başlaması ile birlikte radyoloji hekimi sayısının 2'ye çıktığını söyledi. Geçen aylarda hastaneye ataması gerçekleşen üroloji, genel cerrahi, anestezi ve en son olarak radyoloji branşları ile hekim kadrolarının güçlendiğini söyleyen Dr. Sözel, "Dr. Yıldız Kılar Sözel'e görevinde başarılar diler, hastalarımıza faydalı olmasını temenni ederim" dedi. Radyoloji Uzmanı Dr. Yıldız Kılar Sözel ise yaptığı değerlendirmede, "Gazipaşa halkına hizmet verecek olmaktan dolayı çok mutluyum. En iyi şekilde hizmet verebilmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 04.07.2017 22:34
Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Devlet HastanesiRadyoloji Uzmanı Yıldız Kılar Sözel
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