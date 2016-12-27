Gazipaşa’da büyük buluşma

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, medya kuruluşlarının sahipleriyle Haber Masası canlı yayınında bir araya geliyor
ALANYA Televizyonu ATV’de yayınlanan ve ilgi ile izlenen Haber Masası programı, bu hafta Gazipaşa gündemini ekranlara taşıyor. Gazeteci Ahmet Tunç’un sunduğu program, aynı zamanda tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. 2014 seçimlerinde Ak Parti’den belediye başkanı seçildikten sonra medya ile yıldızı bir türlü barışmayan Dr. Adil Çelik, kendisini sert bir şekilde eleştiren medya kuruluşlarının temsilcileriyle canlı yayında buluşacak. Programa Gazipaşa Gündem Gazetesi sahibi Yakup Kocabaş, Sahil Gazetesi sahibi Adem Tekin ve Manşet Gazetesi sahibi Hüseyin Şengöz katılacak. Gazipaşa’da günlük yayın yapan üç gazetenin sahipleri Başkan Çelik’e sorularını canlı yayında soracaklar. Özellikle Gündem ve Sahil gazeteleri, hazırladıkları eleştirel haberlerle Başkan Çelik ve belediye yönetimini sık sık gündeme taşımıştı. Canlı yayında bu gazete kuruluşlarının sahipleri ile Başkan Çelik arasında gerçekleşecek olan diyalog şimdiden merak ediliyor. Haber Masası bu akşam saat 20.30’da Alanya Televizyonu ATV ekranlarında olacak ve Gazipaşa Laflafa Cafe Restoran’dan canlı olarak yayınlanacak. Program aynı zamanda www.alanyatelevizyonu.com.tr adresinden ve ATV’nin yeni uygulamasıyla Facebook üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.
İlgili Galeriler