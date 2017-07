Gazipaşa HEM'e yoğun ilgi

HALK Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan yaz kursları için başvurular geçen yıla göre 2 kat arttı. Bu yıl açılan yaz kurslarına ise katılım 1.017 kişiyle rekor kırdı. 70 yaşındaki Mehmet Pınardağı ve eşi 68 yaşındaki Mahide Pınardağı ile birlikte İngilizce kursuna gelerek dil öğreniyor. Yazın 6 ay Gazipaşa'da ikamet eden emekli çift, gençlere örnek olarak okumanın ve öğrenmenin yaşı olmadığını İngilizce dersi alarak gösteriyor.

'YABANCI DİL ZARURİ BİR İHTİYAÇ'

Mehmet Pınardağı, "Bir dille insanın insanca yaşayamayacağını düşünüyorum. Bilhassa evrensel dil olan İngilizceyi her vatandaşın bilmesi gerekiyor. Çünkü şartlar değişti, dünya küçüldü. Bilimsel alanda gelişmeler var, o nedenle İngilizceyi öğrenmezsek hayatın bir parçası eksiktir bence. Ben bunu 70 yaşında hissettiğim için gençlerin bunu örnek alması gerekir. Benim iki torunum ABD'de yaşıyor. Onlarla tam bir diyalog kuramıyorum. Onlar Türkçeyi yavaş yavaş kaybediyor. İngilizce konuşuyorlar, diyalogumuz eksik kalıyor. Akşamları torunumla telefonda görüşüyoruz. Burada gördüğümüz konuları tekrar ediyoruz. İngilizce en azından bizim için çok zaruri bir ihtiyaç olduğu için buradayız" dedi. Mahide Pınardağı da İngilizceyi çok sevdiğini anlattı.

'İHTİYAÇLARA KARŞILIK VERECEK BİR KURS'

İngilizce öğretmeni Serap Türker, "Kursumuz yeni başladı, 2 gün oldu. A-1 seviyesinde 120 saatlik bir kurs oluyor. Kursiyerlerimizin ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde çaba harcayıp kursumuzu tamamlayacağız. Sınıfımızda her yaşta, her meslekten kursiyerlerimiz yer alıyor" diye konuştu.

'İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR'

Gazipaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Doğan da şöyle dedi: "Açtığımız kurslar ve katılım gösteren kursiyerler açısından son derece iddialıyız. Rakamlar bizi haklı gösteriyor. Yıl içerisinde 76 kurs ve 178 sınıfta 4 bin 700 kursiyere eğitim verdik. Bu yıl 1017 kişi kurs programı için başvuru yaptı. Geçen yılki rakamın yaklaşık 2 katı, önceki yılın ise yaklaşık 4 katı. Yani katlayarak giden bir durum söz konusu. Çocuklarımızın, halkımızın boş zamanını eğitim-öğretimle geçirmesine odaklanması ve ailelerin duyarlılığına teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın internet kafelerde, sokakta ya da evde televizyonun başında vakit geçirmesindense birçok alanda açtığımız kurslara katılıp, bunlarla zaman geçirip kimliklerinin inşa süreci olan gençlik dönemlerinde daha eğitimsel ortamların içinde bulunarak hem ailelerine, hem topluma, hem kendilerine katkılı, faydalı, mutlu bir süreç yaşamalarını istiyoruz. Onun için bu kursları çeşitlendirerek devam ettirmek istiyoruz."