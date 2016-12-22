Gazipaşa'da yardıma onlar koşuyor

2015 YILINDA 6 bin 831 vatandaşa 12 milyon 904 bin 631 TL yardımda bulunan vakıf tarafından, 2016 yılının ilk yarısında da 5 bin 2 ihtiyaç sahibine 5 milyon 684 bin 275 TL yardım yapıldı. Bu yılın ilk 6 ayında yardım yapılan vatandaş sayısı, neredeyse geçen yılın tamamına yaklaştı. Ortaya çıkan bu tablo, hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahiplerine yönelik yaşam desteği sunan SYDV'nin, geçimi tarıma bağlı Gazipaşa'da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yeniden umut olduğunu ortaya koydu. Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na son dönemlerde çok yüksek miktarda müracaat olduğu öğrenilirken, sosyal güvencesi olduğu halde mali krizde olduğu için yardım istemeye gelenler dahi olduğu belirtildi. Gazipaşa SYDV'den edinilen bilgilere göre, 6 aylık dönemde 989 kişiye 265 bin 343 TL nakdi yardım yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkezli yardımlar kapsamında, eşi vefat eden 390 kadına 456 bin TL, muhtaç asker ailesi 28 kişiye 26 bin 900 TL, yaşlı ve engelli aylığı olarak 1.547 kişiye 1 milyon 554 bin 781 TL, engelli evde bakım yardımı olarak 463 kişiye 2 milyon 466 bin 864 TL, öksüz yetim yardımı olarak 20 kişiye 8 bin 800 TL, Ramazan Ayı gıda yardımı olarak 487 kişiye 73 bin 050 TL yardım sağlandı. Ayrıca, “Yalnız Değilsiniz, Yanınızdayız” isimli Yaşlı Evde Bakım Projesi kapsamında 60 yaşlı ve tek başına yaşayan vatandaşa ev temizliği, çamaşır yıkanıp ütülenmesi, yemek yapımı gibi faaliyet desteklerinde bulunularak 59 bin 565 TL ödeme yapıldı. Gelir Getirici Projeler kapsamında ise 2 vatandaşa işyeri açılması için toplam 30 bin TL, 5 vatandaşa da ceviz bahçesi kurularak 50 bin 175 TL ödeme yapıldı.
EĞİTİM VE SAĞLIK YARDIMLARI
Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), tarafından Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı'ndan yararlanan 685 kişiye aylık 54 bin 35 TL yardım yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından finanse edilen Şartlı Eğitim Yardımı’ndan (ŞEY) 550 vatandaş, Şartlı Sağlık Yardımı’ndan (ŞSY) ise 135 vatandaş yararlanıyor. Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında 685 kişiye aylık 54 bin 35 TL yardım yapılıyor. Yardımlar 2 ayda bir (Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında) hak sahiplerinin PTT’de bulunan hesaplarına aktarılıyor. Şartlı Eğitim Yardımı'nda ilkokul/ortaokuldaki kız öğrenci için 40 TL, erkek öğrenci için 35 TL yardım yapılıyor. Lisede eğitim-öğretim gören erkek öğrenci için 50 TL, kız öğrenci için ise 60 TL yardım yapılıyor. Şartlı Sağlık Yardımı’nda ise 5 yaş altı öğrenci olmayan çocuklar için 35 TL ödeniyor.
127 KİŞİYE BARINMA YARDIMI
İhtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyacını gideren SYDV, 127 kişiye de barınma yardımında bulundu. Gazipaşa Kaymakamlığı SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükakça, yaptığı açıklamada, "Gazipaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından mevcut evlerinin insan sağlığı açısından risk teşkil ettiği tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için hazırlanan kaynak talepleri neticesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından bugüne kadar toplamda 127 vatandaşımız için ev yapım ve onarımlarında kullanılmak üzere 1 milyon 877 bin 989,54 TL kaynak tahsisi yapıldı. 46 vatandaşımızın yeni ev yapımı ile 81 vatandaşımızın evlerinin tadilat (çatı yapımı, kapı-pencere, sıva vb.) çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan bu çalışmalar neticesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kaynak tahsisi yapılan 127 vatandaşımız sağlıklı bir yuvaya kavuşturulmuştur. Ayrıca 27 vatandaşımıza ait 27 evde de onarım çalışmaları devam ediyor" dedi.
YOKSUL ARTIK ÜŞÜMÜYOR
Gazipaşa SYDV tarafından ihtiyaç sahibi 540 aileye de kömür yardımı yapıldı. Gazipaşa Kaymakamlığı SYDV Müdürü Ali Rıza Büyükakça, bu yıl 500 kilogram olmak üzere toplam 270 ton kömür dağıttıklarını bildirdi. SYDV Müdürü Büyükakça, kış mevsimi öncesi kömürlerin hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, evlerine kadar teslim ettiklerini belirtti.
Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçinmekte zorluk çeken, ekonomik geliri düşük vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor
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