Gazipaşa'da müdürün babalık sevinci

GAZİPAŞA Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz ve eşi Polis Memuru Nihan Ilgaz çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi. Ilgaz çifti, ilk çocukları Efe Cemal'in ardından ikinci çocuklarına Oğuz Ata adını verdi. Alanya'da özel bir hastanede dünyaya gelen Oğuz Ata'yı kucaklarına alan Ilgaz ailesi, büyük sevinç yaşadı. İkinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Gazipaşa Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, babalık sevincinin dünyadaki en büyük mutluluklardan olduğunu belirterek, "İlk oğlumuz Efe Cemal'den sonra ikinci oğlumuz Oğuz Ata'yı da kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, herkese anne-baba olma sevincini yaşatsın" dedi.