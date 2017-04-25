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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Gazipaşa'da müdürün babalık sevinci

Gazipaşa Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor

Gazipaşa'da müdürün babalık sevinci

Gazipaşa Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor

25 Nisan 2017 Salı 23:13
Gazipaşa'da müdürün babalık sevinci
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GAZİPAŞA Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz ve eşi Polis Memuru Nihan Ilgaz çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi. Ilgaz çifti, ilk çocukları Efe Cemal'in ardından ikinci çocuklarına Oğuz Ata adını verdi. Alanya'da özel bir hastanede dünyaya gelen Oğuz Ata'yı kucaklarına alan Ilgaz ailesi, büyük sevinç yaşadı. İkinci kez baba olmanın sevincini yaşayan Gazipaşa Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, babalık sevincinin dünyadaki en büyük mutluluklardan olduğunu belirterek, "İlk oğlumuz Efe Cemal'den sonra ikinci oğlumuz Oğuz Ata'yı da kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, herkese anne-baba olma sevincini yaşatsın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
GAZİPAŞA Emniyet MüdürüTayfun Ilgazİkinci Kez Baba
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