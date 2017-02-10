Gazipaşa'da 50 yıllık özlem

GAZİPAŞA’DA Karalar, Ilıca, Kızılgüney ve Yeniköy Mahallesi’nin su çilesine son vermek için Karasu Projesi’ni hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 6 milyon TL'lik projenin çalışmasına start verdi. Karasu Kaynağı’ndan alınacak içme suyu, kilometrelerce uzaklıktan taşınarak evlere dağıtılacak. ASAT Gazipaşa Müdürü Ufuk Sadedoğan, “Ilıca ve Karalar ile hiç içme suyu olmayan Kızılgüney ve Yeniköy Mahallesi'ne bu proje dahilinde içme suyu verilecek. Kazı çalışmalarına başlandı. Bunun akabinde şebeke hatlarının döşemesi yapılacak. Bu yılın sonunda tamamlanması planlanıyor ve bittiğinde 50 kilometrenin üzerinde bir boru hattı döşenmiş olacak" dedi.

BAKLAVALI TEŞEKKÜR

Bugüne kadar hiç içme suyuyla tanışmayan Kızılgüney Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Tekin ve Yeniköy Mahallesi'nin muhtarı Ali Arslan, Karasu Projesi’nde çalışan ekibi ziyaret ederek baklava ikram etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte mahallelerinin 50 yıllık su sorununun tarihe karışacağını belirten Yeniköy Mahallesi Muhtarı Ali Arslan, "Karasu Projesi ile su çilemizin sona erdirilmesinde büyük emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel olmak üzere ASAT Daire Başkanı İsmail Demirel ve ekibine, mahalle halkım adına teşekkür ederim" dedi.

ÖZLEM SONUNDA BİTİYOR

Kızılgüney Mahallesi Muhtarı Ramazan Tekin ise, “Karasu İçme Suyu Projesi ihalesini kazanan yüklenici firma Güzelsu Mühendislik tarafından çalışmalara hızlı bir şekilde başlandı. Şu anda içme suyu ana boruları döşeniyor. Tamamlandığında 50 kilometrelik bir şebeke hattı yapılmış olacak. Kızılgüney Mahallesi ve Yeniköy Mahallesi’nde bugüne kadar içme suyu yoktu. Bu proje kapsamında iki mahallemiz de içme suyuna kavuşacak. Karalar ve Ilıca Mahallesi'nde içme suyu hattı vardı ancak yetersiz geliyordu. Buralarda da içme suyu şebekesi güçlendirilecek. Kızılgüney Mahallesi’nde 250, Yeniköy Mahallesi’nde ise 300 haneye su verilecek. Toplamda yaklaşık bin hane bu proje kapsamında içme suyuna kavuşacak. Kızılgüney ve Yeniköy Mahallesi muhtarları olarak çalışmaları yerinde inceledik. Karasu İçme Suyu Projesi’nde emeği geçen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e, ASAT Genel Müdürü Faruk Karaçay’a, Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Hizmet Birimi Koordinatörü Ahmet Büyükakça’ya, ASAT Gazipaşa Müdürü Ufuk Sadedoğan’a, AKP İlçe Başkanı Yakup Pişkin’e, Belediye Başkanı Adil Çelik’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.