Gazi Mahallesi’nde sır infaz

CİHAN Dindarik terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla bir yıl önce tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konuldu. Üç ay önce de tahliye edildi. Önceki gece arkadaşlarıyla birlikte Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Babası Şemsettin Dindarik saat 23.30 gibi gördüğü oğluna otomobilini verdi.



Cihan Dindarik saat 01.00 sıralarında arkadaşı Mazlum Aygün’ü otomobille evine bıraktı. Daha sonra da ailesinin yaşadığı sokağa geldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişiler Cihan Dindarik’i sırtından tek kurşunla vurdu. Vurulduğu yerden yaklaşık 50 metre kaçan Cihan Dindarik düştüğü yerde hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Cihan Dindarik’in cenazesi ailesine teslim edildi. Cihan Dindarik için dün öğle vakti evlerinin yakınındaki Hz. Ali Camisi’nde tören düzenlendi. Cihan Dindarik kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.



“DARP EDİLDİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞ”



Cihan Dindarik’in babası Şemsettin Dindarik, oğluna öldürülmeden önce işkence yapıldığını iddia ederek, “Oğlum kahvenin orada arkadaşlarıyla beraberdi. Ben onları çağırdım. Çok yorgundum. Arabayı verdim. Götür yıkat dedim. Saat 01.00’de eve gelmişti. Evin önünde vurmuşlardı. 50 metre kadar aşağıya gitmiş. Ölmüş. Kimin vurduğunu bilmiyoruz şu anda. Darp edilmiş, sonra tek el arkadan vurmuşlar. Sırtından giren kurşun kalbinden çıkmış” dedi.



TEHDİT ALIYORDU



Cihan Dindarik’i son gören arkadaşı Mazlum Aygün ise, “Cihan polislerden tehdit alıyordu. Polis Cihan tutukluyken bile evine operasyon yapmıştı” iddiasında bulundu.