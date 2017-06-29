Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100356
ALTIN
140.752
DOLAR
3.5257
STERLIN
4.5722
EURO
4.0215
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate alın!
Yaz aylarında ayak şişmesini dikkate...
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek
Tıbbi malzeme eczanelerden temin edilecek

Gazi Mahallesi’nde sır infaz

İstanbul Gazi Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Cihan Dindarik, önceki gece evinin önünde sırtından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Polis, terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Cihan Dindarik’in katilini bulmak için çalışma başlattı

Gazi Mahallesi’nde sır infaz

İstanbul Gazi Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Cihan Dindarik, önceki gece evinin önünde sırtından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Polis, terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 ay önce tahliye olan Cihan Dindarik’in katilini bulmak için çalışma başlattı

29 Haziran 2017 Perşembe 16:35
Gazi Mahallesi’nde sır infaz
banner404

CİHAN Dindarik terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla bir yıl önce tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konuldu. Üç ay önce de tahliye edildi. Önceki gece arkadaşlarıyla birlikte Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Babası Şemsettin Dindarik saat 23.30 gibi gördüğü oğluna otomobilini verdi. 

Cihan Dindarik saat 01.00 sıralarında arkadaşı Mazlum Aygün’ü otomobille evine bıraktı. Daha sonra da ailesinin yaşadığı sokağa geldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişiler Cihan Dindarik’i sırtından tek kurşunla vurdu. Vurulduğu yerden yaklaşık 50 metre kaçan Cihan Dindarik düştüğü yerde hayatını kaybetti. 
Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Cihan Dindarik’in cenazesi ailesine teslim edildi. Cihan Dindarik için dün öğle vakti evlerinin yakınındaki Hz. Ali Camisi’nde tören düzenlendi. Cihan Dindarik kılınan cenaze namazının ardından Gazi Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

“DARP EDİLDİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞ”

Cihan Dindarik’in babası Şemsettin Dindarik, oğluna öldürülmeden önce işkence yapıldığını iddia ederek, “Oğlum kahvenin orada arkadaşlarıyla beraberdi. Ben onları çağırdım. Çok yorgundum. Arabayı verdim. Götür yıkat dedim. Saat 01.00’de eve gelmişti. Evin önünde vurmuşlardı. 50 metre kadar aşağıya gitmiş. Ölmüş. Kimin vurduğunu bilmiyoruz şu anda. Darp edilmiş, sonra tek el arkadan vurmuşlar. Sırtından giren kurşun kalbinden çıkmış” dedi. 

TEHDİT ALIYORDU

Cihan Dindarik’i son gören arkadaşı Mazlum Aygün ise, “Cihan polislerden tehdit alıyordu. Polis Cihan tutukluyken bile evine operasyon yapmıştı” iddiasında bulundu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulGazi MahallesiCihan Dindarik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamile ve engellilere sıcak hava izni
Hamile ve engellilere sıcak hava izni
Bakım merkezinde engelli gence darp iddiası
Bakım merkezinde engelli gence darp iddiası
O görüntüyle ilgili korkutan iddia!
O görüntüyle ilgili korkutan iddia!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals