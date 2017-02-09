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Gasp zanlısı: Bu alemde bir ismimiz varsa onu da lekelemeyin

Bir kafede oturan 1’i kadın 3 kişiyi gasp ettiği ileri sürülen 3 kişiden 2’si tutuklanırken gaspçılardan Hasan Ç., "bu alemde bir ismimiz varsa onu da lekelemeyin" diye tepki gösterdi

Gasp zanlısı: Bu alemde bir ismimiz varsa onu da lekelemeyin

Bir kafede oturan 1’i kadın 3 kişiyi gasp ettiği ileri sürülen 3 kişiden 2’si tutuklanırken gaspçılardan Hasan Ç., "bu alemde bir ismimiz varsa onu da lekelemeyin" diye tepki gösterdi

09 Şubat 2017 Perşembe 11:54
Gasp zanlısı: Bu alemde bir ismimiz varsa onu da lekelemeyin
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ADANA'DA yaşanan olayla ilgili edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiya göre, HASAN Ç., (33), İ.Ö. (29) ve S.B.(27) gece bir kafeye girerek, C.A., L.H.O. ve M.M. adlı kadının yanına geldi. Zanlılar erkekleri darp edip 120 lira para ve cüzdanlarını alıp banka kartlarının şifresini de öğrenek kafeden ayrıldı. Şahıslar hemen polisi arayıp gasp edildikleri ihbarında bulundu. Polis ihbar üzerine eşkal doğrultusunda zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Bu arada gasp edilen zanlıların banka kartlarında da para çekmek istedi. Ancak hesapta para olmadığı için zanlılar başarılı olamadı. Bu arada polis Hasan Ç., ve İ.Ö.’nün yerini tespit ederek operasyon başlattı. Polis, Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’ne yaptığı operasyonda zanlılara yakaladı.

"KAFEDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYORLARDI UYARIDA BULUNDUK"

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi. Zanlıların ifadelerinde, kafeye gittiklerini belirterek, "Kafeden içeri girdiğimizde iki erkek bir kadınla cinsel ilişkiye giriyordu. Biz de burada cinsel ilişkiye girilmez diye müdahale ettik. Kimseyi gasp etmedik" dedikleri öğrenildi. Polis ise iki erkek ve kadınla yaptığı görüşmede cinsel ilişkiye girmediklerini şahısların direkt gelip kendilerinin para ve cüzdanlarını gasp ettiğini söylediği öğrenildi.

"TECAVÜZ ETMEDİK ADALET YERİNE BULACAK"

Zanlılar sorgulandıktan sonra önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Zanlılardan Hasan Ç. burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Tecavüz etmedik. Adalet yerini bulacak. Benim Adım Hasan Çetin ise adalet yerini bulacak. Bu alemde bir ismimiz varsa onu da lekelemeyin" diyerek tepki gösterdi. Zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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