Fransızca öğretmenin sır ölümü

OLAY saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Fransızca özel ders veren Zeynep Bayramoğlu 'nun apartman boşluğunda kanlar içinde gören apartman görevlisi durumu polise ve sağlık ekiplerin bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayramoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.Polis, apartmanın 5. katında oturduğu belirtilen Bayramoğlu'nun intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor.

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