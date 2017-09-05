Fox TV'de Alanya'yı anlattı 

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Fox TV'de izlenme rekorları kıran sabah programı Çalar Saat'te ünlü televizyon gazetecisi İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Küçükkaya, programdaki yerel medya gündeminde, 1 Eylül 1968'de yayın hayatına başlayan ve 50'nci yaşına giren Yeni Alanya Gazetesi'nin bugün yayınlanan 50'nci yıl özel sayısına geniş yer verdi. Dim, programda Yeni Alanya ve Alanya'yı anlattı.

