Food Product kapılarını açtı

ANTALYA Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nın açılışına Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ve sektör temsilcileri katıldı. EXPO Center'de 18 Şubat’a kadar açık kalacak fuarda ulusal ve uluslararası düzeyde birçok firma et, süt, pastacılık, su ürünleri, dondurulmuş gıda, yağlar, doğal ürünler, alkollü ve alkolsüz içecek ve gıda ambalaj ekipmanları ürünlerini tanıtacak.

'BU İMKANLAR TESADÜF DEĞİL'

Açılış töreninde konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın, hem gıdanın üretiminde hem de tüketiminde çok önemli bir şehir olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Biz hem üretiyoruz, ihraç ediyoruz hem de kentteki büyük turizm potansiyeliyle çok önemli gıda ve içecek tüketicisiyiz. Onun için bu fuarın bu şehirde yapılıyor olması tesadüf değil" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 4 ülkeden katılımcı, 21 ülkeden de alım heyetinin bulunduğu fuarın uluslararası olmayı hak ettiğini söyledi. ATSO Davut Çetin, Food Product'un Antalya'nın en önemli sektörlerinden biri olan tarım sektörünün ve stratejik bir sektör olan gıda sektörünün gelişmesine katkıda bulanacağına inandığını kaydetti. Konuşmaların ardından Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve diğer katılımcılar kurdeleyi keserek fuarın açılışını yaptı.