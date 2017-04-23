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Fırtına çıktı: 1 ölü

Trabzon’un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde bugün etkili olan fırtına can ve mal kaybına yol açtı

Fırtına çıktı: 1 ölü

Trabzon’un Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde bugün etkili olan fırtına can ve mal kaybına yol açtı

23 Nisan 2017 Pazar 14:48
Fırtına çıktı: 1 ölü
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EDİNİLEN bilgiye göre, Dernekpazarı ilçesi Çayırbaşı mahallesinde şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, ormanlık alandan mahalleye kayalar yuvarlandı. Topal sokaktaki evlerinin önünde oturan Hasan Topal (71) ormanlık alandan yuvarlanan kayanın altında kalarak hayatını kaybederken, yanında bulunan 57 yaşındaki Hakkı Karakaş ise yaralandı.
Çaykara’da saatteki hızı 60 km’yi bulan fırtına bölgede hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar elektrik direklerini devirdiği için sabah saatlerinden bu yana bölgeye elektrik verilemezken, şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurup prefabrik evleri yıkarken, Balkodu deresi üzerinde bulunan HES’in bağlantı borusu patladı. Dere kenarındaki yollar sular altında kaldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, fırtına nedeniyle HES’e giden bağlantı borusunun patladığını ve sel nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını söyledi. Başkan Tok, HES’e su veren ana vanayı kapatacaklarını belirterek olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti. İlçeye bağlı Yeşilalan Mahalesi muhtarı Yusuf Yılmaz ise yaptığı açıklamada "Fırtınada Çaykara ilçesine bağlı Yeşilalan mahallesinde evlerin çatıları uçtu. Çok sayıda ev ve elektrik direği hasar gördü" dedi.
 

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Son Güncelleme: 23.04.2017 16:54
Anahtar Kelimeler:
ÇayırbaşıçaykaraDernekpazarıTrabzon
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