'Finike marka olacak'

Haber: Alper KUTAY

FİNİKE Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Portakal Festivali’nin açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AKP Milletvekili Mustafa Köse ve Atay Uslu ve AKP İl Başkanı Rıza Sümer de katıldı. Festivalin açılış töreninde konuşan Başkan Türel, geçen yıl ilki düzenlenen festivali Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu ile birlikte başlattıklarını hatırlatarak, “İnşallah uzun yıllar sürer. Finike’yi portakalı ile marka değeri itibariyle güçlü bir hale getirmeliyiz" dedi. Finike'nin sadece altyapısıyla değil, portakalı ile de konuşulan bir kent haline getireceklerini söyleyen Başkan Türel, "Artık Finike’nin kanalizasyon altyapı meselesi gündemden kalktı. Finike portakalını tescilli hale getirmişsek bu ürünün sulama suyu yatırımlarıyla verimliliğini artırmamız lazım" diye konuştu.