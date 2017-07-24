Fikret Hakan'ın mezar taşı için yazdığı vasiyet herkesi şaşırttı

TÜRK sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan'ın vasiyeti ortaya çıktı. Hakan vasiyetinde kendisine ait olan sözlerin mezar taşına yazılmasını istedi.

İşte Fikret Hakan'ın mezar taşına yazdırmak istediği o sözler:

"1. Yüz: Burada yatan merhumun / Bumin Gaffar'dı adı / O da Sirano gibi / Hiçbir b.k olamadı", "2. Yüz: Burada yatan merhumun / Fikret Hakan'dı adı / O da Jak Landın gibi / Acısız yaşamadı"