'Fikret Bey suçsuzdur'

GAZİPAŞA'DA şok etkisi yaratan fotoğrafların 25 Ekim 2016 tarihinde Pazarcı Mahallesi Karadağ Mevkii'nde kaza yaparak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Uğur Aksoy’a ait olduğu öğrenildi. Fotoğrafları çeken Gazipaşa Devlet Hastanesi Müdürü Fikret S.’nin güvenlik kameralarına yansıyan o fotoğrafları, kazada hayatını kaybeden Uğur Aksoy’un babası Erdoğan Taşdemir'in ricası ile çektiği öne sürüldü. Güvenlik kameralarına da yansıyan ve Müdür Fikret S.’nin ifade vermesine neden olan o görüntülerin kendi rızası ile çekildiğini ileri süren Uğur Aksoy’un babası Erdoğan Taşdemir, “Haberi, gazeteler ve internette görünce neye uğradığımı şaşırdım. Suçsuz bir insanın benim yüzümden soruşturma geçirmesi vicdanımı rahatsız etti. Oğlum Uğur’un fotoğraflarını Fikret Bey’den çekmesini ben istemiştim. Yakın akrabamız olduğu için beni kırmamıştı. Şimdi yaşanan bu olayları görünce, 'Keşke böyle bir istekte bulunmasaydım' diyorum. Kısaca söylemem gerekirse, Hastane Müdürü Fikret S. bu olayda suçsuzdur. Kendisinden Allah razı olsun. Böyle bir durum olacağını bilseydim, bunu asla istemezdim. Kimsenin benim yüzünden işinden olmasını ve ceza almasını istemem. Fikret Bey’in hastanede başka fotoğraf çekeceğine de inanmıyorum” dedi.

EVLATLIK OLARAK VERDİM

Oğlu Uğur Aksoy’u, kardeşi Sevgi Aksoy’a yıllar önce evlatlık olarak verdiğini belirten Erdoğan Taşdemir, “Uğur, Ali ve Sevgi Aksoy’un çocuğu olarak görünse de, yıllar önce onu kardeşim Sevgi’ye evlatlık olarak vermiştim. Büyük acıyı yaşadığımız o gece, kardeşim Sevgi ve kocası Ali Aksoy da hastanedeydi. Hepimiz bitkin durumdaydık. O anda morga inecek gücümüz olmadığı için dayımın kızının kocası Müdür Fikret Bey’den böyle bir istekte bulunmuştuk. İlerleyen zamanlarda fotoğraflara bakmak için çektirmiştim. Bu fotoğraflar hiçbir şekilde farklı amaçlar için çekilmemiştir” diye konuştu.