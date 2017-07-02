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FETÖ’yü ateşli şekilde savunan işadamı çark etti

FETÖ’yle ilgili yaptığı ateşli destek açıklamalarıyla gündeme gelen işadamı Ekrem Batuk, çark etti. Batuk, “O sözleri uluslararası faiz lobisi için söyledim” dedi

FETÖ’yü ateşli şekilde savunan işadamı çark etti

FETÖ’yle ilgili yaptığı ateşli destek açıklamalarıyla gündeme gelen işadamı Ekrem Batuk, çark etti. Batuk, “O sözleri uluslararası faiz lobisi için söyledim” dedi

02 Temmuz 2017 Pazar 10:19
FETÖ’yü ateşli şekilde savunan işadamı çark etti
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FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kurumlarına ilişkin yaptığı ateşli destek açıklamalarıyla tanınan, "Varımızı yoğumuzu satar Bank Asya'yı yine haramzadelere vermeyiz" sözleriyle büyük tepki çeken işadamı Ekrem Batuk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçları kapsamında iddianame düzenlendi.
ANINDA ÇARK ETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca düzenlenen iddianamede, Ekrem Batuk'un adli makamlarda yaptığı savunmaya da yer verildi. Batuk'un savunmasında Bank Asya'nın önünde yaptığı hararetli sözlerinden çark etmesi dikkat çekti. "Bugün 5'i çeyrek geçe 331 bin lira yatırdım. Allah nasip etsin. Bakın bunlar bize sadece algı operasyonu yapıyorlar. Millet Sabah hücum etsin, bankadan parasını çeksin istiyorlar. Şunu bilmiyorlar, biz varımızı yoğumuzu satarız, bu bankayı da haramzadelere teslim etmeyiz" açıklamasını yapan Batuk, iddianameye göre adli makamlardaki ifadesinde bu sözleri uluslararası faiz lobisi için söylediğini ileri sürdü. Batuk, "O sözleri Sayın Cumhurbaşkanı'nı ya da hükümeti hedef almak için söylemedim" dedi.

BANK ASYA'YA YÜKLÜ PARA
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı ardından Bank Asya'ya yüklü miktarlarda para yatırdığı tespit edilen işadamının aynı terör örgütünün Digiturk'ten çıkılması çağrısının ardından aboneliğini iptal ederek örgütsel tavır gösterdiği saptandı. Şüpheli işadamının ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.Zeka Küpü Yayınevi'nin ve Arşimed Dershaneleri'nin sahibi olan Ekrem Batuk, TV kameralarına da o gün Bank Asya'ya destek için yatırdığı yüklü meblağın dekontunu göstererek şov yapmıştı.( Sabah)

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