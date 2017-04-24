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FETÖ'ye himmet operasyonu

Ankara'da FETÖ PDY'ye "himmet" adı altında finans sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı olan 24 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin yönetiminde olduğu 13 firmada arama yapıldı.

FETÖ'ye himmet operasyonu

Ankara'da FETÖ PDY'ye "himmet" adı altında finans sağladığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı olan 24 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin yönetiminde olduğu 13 firmada arama yapıldı.

24 Nisan 2017 Pazartesi 16:54
FETÖ'ye himmet operasyonu
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ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlıdan 17'si yakalandı.

Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında işlem yapılan ve terör örgütüne finans sağlamak amacıyla "himmet" topladığını itiraf edenlerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen firma ve yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. 

Ankara'da faaliyet gösterdiği belirlenen 13 firmaya, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Zanlıların, söz konusu firmaların yönetim kademesinde bulunduğu ve 2011'den itibaren düzenli olarak 'himmet" adı altında örgüte finans desteği sağladıkları belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraFetöHimmet Operasyonu
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