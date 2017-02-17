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FETÖ PDY operasyonunda 20 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ PDY terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

FETÖ PDY operasyonunda 20 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ PDY terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

17 Şubat 2017 Cuma 09:39
FETÖ PDY operasyonunda 20 gözaltı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan 10 ilde eş zamanlı operasyonlarda toplam 23 hedefte arama yapıldı. Bursa başta olmak üzere Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Kütahya, Muğla, Denizli, Ankara, Malatya, Ağrı illerinde yapılan operasyonlar sonucunda FETÖ/PDY terör örgütünün kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları tespit edilen 20 zanlı 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan gözaltına alındı.
Polis ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonlarına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Cumhuriyet BaşsavcılığıFetöPdy
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