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FETÖ'nün referandum planını açıkladı!

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, FETÖ'nün referandum sürecinde sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanacağını kafa karıştırıcı materyallerin sosyal medya üzerinden servis edileceğini söyledi

FETÖ'nün referandum planını açıkladı!

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, FETÖ'nün referandum sürecinde sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanacağını kafa karıştırıcı materyallerin sosyal medya üzerinden servis edileceğini söyledi

08 Şubat 2017 Çarşamba 15:40
FETÖ'nün referandum planını açıkladı!
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GÜVENLİK uzmanı Mete Yarar referandum süreciyle ilgili  TVNET'te açıklamalarda bulundu. Yarar, "Twitter'daki kim olduğu belli olmayan yumurta kafalarda anormal bir artış var. Türkiye'de milli olduğunu inandığımız, milli olduğundan şüphe etmediğimiz ne kadar kişi varsa sosyal medya medya hesapları kapatılıyor. İster Facebook ister diğer sosyal medya platformları. Hem de sebep göstermeksizin. Demek ki bu işin dolap dönecek yeri nerede başlayacak sosyal medyada. Aynı 17-25 Aralık'ta olduğu gibi ben Türkiye'nin referandum sürecinde kafa karıştıracak ne kadar materyal varsa bombardıman burada başlayacak. Ve bunu konuşmaya başladıklarıyla ilgili duyumlar da geliyor.


MAZLUM EDEBİYATI YAPACAKLAR

Bombalı saldırılarla bu ülkeyi dize getiremediler. "Tam ters terör saldırısı, bombaları saldırı yapıyoruz birleşiyorlar. O zaman ne yapalım? Mazlum edebiyatı yaratacak, kafa karışıklığına yol açacak ne kadar elimizde materyal varsa bunları kullanmaya başlayalım." Planları bu. Bu süreçte ne kadar olay varsa yaratılacak. Güven itibarsızlaştırma, konuşmaların arka arkaya montajlanması veya görüntülerin montajlanmasıyla servisler yapılacak. Şuandaki proje bu. Ve buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? yine bizim zaaflarımızdan yararlanacaklar. Dediğim gibi ellerinde 30 yıllık arşiv var." dedi.

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