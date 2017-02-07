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FETÖ ablasından aşk itirafı!

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ PDY) yönelik soruşturma kapsamında 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılanması sürüyor. Firari işadamı Kemal Elibal'a 500 bin dolar himmet parası gönderdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan kurye Betül Karalürt işadamı ile aralarında duygusal ilişki olduğunu, çok güvendiği için hesaplarını kullanmasına izin verdiğini söyledi.

FETÖ ablasından aşk itirafı!

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ PDY) yönelik soruşturma kapsamında 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılanması sürüyor. Firari işadamı Kemal Elibal'a 500 bin dolar himmet parası gönderdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan kurye Betül Karalürt işadamı ile aralarında duygusal ilişki olduğunu, çok güvendiği için hesaplarını kullanmasına izin verdiğini söyledi.

07 Şubat 2017 Salı 16:36
FETÖ ablasından aşk itirafı!
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HAKLARIN 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütüne finans sağlamak' suçundan 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açılan FETÖ PDY lideri Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü firari 103 iş adamının Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmalarına ikinci gün de devam edildi. Sanıklardan Birol Tekin Ünaldı, savunmasında, işsiz kaldığı süreçte cemaate ait bir okul, daha sonra bir dershanede aşçı olarak çalıştığını, üniversiteye hazırlanan kızına dershane ücretinde indirim yapılmayınca işten ayrıldığını ileri sürdü. Ağlayarak tahliyesini isteyen Ünaldı, 2 çocuğunun eşiyle birlikte mağdur olduğunu, tek mal varlığının 600 liralık bir motosiklet olduğunu ve tedbir olduğu için onu satamadıklarını, eşinin eve gelen faturaları ödeyemediğini söyledi. İşadamı Ali Kazım Başaran da şirketine TMSF el koymadan önce ayda ortalama 100 bin lira geliri olduğunu,, telefon kayıtları dahil bütün ilişkilerinin ticari olduğunu ve bunların belgelerle kanıtlı olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

İŞ İLİŞKİSİ DUYGUSAL İLİŞKİYE DÖNDÜ

 FETÖ'nün Türkiye'deki paralarını yurt dışına kaçırdığı iddia edilen firari kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin Adana Şubesi eski Başkanı olan işadamı Kemal Elibal'a 500 bin dolar himmet parası gönderirken yakalanan tutuklu sanık Betül Karalürt ise gözyaşı dökerek "Duygusallığımın kurbanıyım" diye konuştu. Babasının hastalanması üzerine üniversite öğrenimi göremediğini ve bu sırada evlendiği eşinden boşandıktan sonra ekonomik zorluklar yaşadığını anlatan Karalürt, 2013 yılında firari işadamı Kemal Elibal'ın yanında işe başladığını söyledi. FETÖ ile hayatının hiçbir kesitinde bağı bulunmadığını öne süren Karalürt, işe başladıktan sonra Kemal Elibal ile aralarındaki iş ilişkisinin duygusal ilişkiye dönüştüğünü söyledi. Elibal'ın yurtdışında işleri olduğunu ve o işler için muhasebeci İsmail Burak'a, Kemal Elibal'ın talimatıyla noterden vekalet verdiğini aktaran Karalürt, "Güvendiğim için hiçbir şey okumadım bile. Hesabımın yurt dışında arsa alımları, yatırımlar hakkında kullanıldığını biliyordum. 'İsmail'e güven' dedi. Daha sonra yurt dışına çıktık. Yabancı bir şirkette beni hissedar yapmak istedi. Resmi nikahlı eşine pay vermek istemedi. Daha sonra 20 dolar gibi bir rakamla o şirkete hesap açtık. Dil bilmediğim için sözleşmeyi okuyamadım. Sonra hesabımda 317 bin lira olduğunu gördüm. Hesabımdaki diğer paraları ifadem alınırken öğrendim. Bankalardan mesaj bile almadım" diyerek kendisini savundu.

 Kemal Elibal'a çok güvendiği için hesabını kullandırttığını söyleyen Karalürt, yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Beni sevdiğini düşünerek, zarara atmayacağını düşündüm. Kemal ile yurt dışına çıktık ama sosyal olarak çok zaman geçirmedik. Tek sosyalliğimiz, benim biraz nazımla onun engelli oğlunu ziyaret etmekti. Gözaltına alındığımda cebimde babamın verdiği 150 lira vardı ama hesabımda milyonlar dönmüş. Yıllar önce eşimden ayrıldığım için 9 yaşındaki çocuğum ona ilk kez 'baba' dedi. Kemal'in üzerimizde emeği de var." Duruşma sanık ifadeleriyle devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
FetöAblaAşkKURYEAdanaDolar
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