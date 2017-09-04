Fedakarlığın böylesi! Eşi vurulmasın diye namluyu kendine çevirdi

ANKARA'DA 43 yaşındaki Bahar Şemir, kavga sırasında eşine doğrultulan silahın namlusunu kendisine çevirerek eşinin hayatını kurtardı.

Eşinin darp edilme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıl önce polis memuru olarak emekli olan 53 yaşındaki Nuri Şemir market açtı.

VERESİYE YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLARDI

İddiaya göre, mahallede oturan bir vatandaş veresiye ile alışveriş yaparak ayrıldı. 3 ay önce tekrar markete gelen kişi sigara istedi. Market işletmecisi Şemir ise, sigara veremeyeceğini belirtti. Bunun üzerine yazar kasanın yanına gelen kişi elindeki sert cismi kafasına vurmakla tehdit etti. Şemir'in, emekli polis olduğunu söylemesi sonucu müşteri, "senin ile görüşeceğiz" diyerek marketten ayrıldı.

SİGARA VERMEYİNCE SİLAH ÇEKTİ

Bayram sabahı aynı şahıs yanında arkadaşı ile gelerek sigara istedi. Nuri Şemir ise, 'marketi yeni açtığını sigaraların paketten çıkarmadığı için veremeyeceğini' söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine Şemir, belindeki ruhsatlı silahı göstererek marketten ayrılmalarını istedi. Şahıs, Şemir'in boşluk anında yumruk atarak yere düşürdü. Diğer arkadaşı ise, Şemir'in belindeki silahı almak istedi. Sesleri duyan eşi Bahar Şemir ve çocukları saldırganlara müdahale ederek market dışına çıkardı. Tartışma dışarıda devam etti. Polisi aradıklarını ve şikayetçi olacaklarını söyledi.

"BENİ VURUN, EŞİMİ VURMAYIN"

Tartışmanın tekrar büyümesi üzerine saldırganlar, Şemir'in darp etmeye başladı. Saldırganlar, Nuri Şemir'in elindeki silahın namlusunu boğazına dayadı. Kavgaya dahil olan Bahar Şemir, silahın namlusunu kendisine çevirerek "beni vurun ama eşimi vurmayın" diyerek bağırdı. Bunun üzerine saldırganlar "markete sessiz şekilde girip hiçbir şey olmamış gibi davranacaksınız" diyerek silahı bıraktı. Daha sonra şahıslar, minibüse binerek olay yerinden ayrıldı. Olay yerine çağırılan polis inceleme başlattı.

"NASIL YOK DİYEREK YUMRUK ATTI"

3 ay önce de tehdit edildiğini anlatan emekli polis memuru Nuri Şemir, şunları aktardı:

"Yaklaşık 3 ay önce ismini bugün öğrendiğim Aslan ismindeki şahıs bir iki sefer gelerek ürün aldı. Bazen parasıyla bazen de veresiye ile aldı. Tekrar gelerek veresiye olarak ürün istedi. Vermeyeceğimi belirttim. "Nasıl veremezsin" diyerek tehdit etti. Sabah erken saatlerde yanında arkadaşı ile beraber geldi. Sigara istediler. Paketten çıkarmadığım için yok dedim. Yanında gelen kişi yanıma gelerek 'nasıl yok' diyerek yumruk attı. Almış olduğum darbe etkisiyle sırt üstü ekmeklerin üstüne düştüm. Şahıs yerde bana vurmaya devam ederken Aslan ismindeki kişi ise, polis olduğumu bildiğinden elini belimdeki tabancaya atarak almaya çalıştı. Eşim ve çocuklarım yetişerek dışarıya çıkardık."

"EŞİM SAYESİNDE KURTULDUM"

Elindeki silahı boğazına dayadıklarını ve eşi sayesinde kurtulduğunu ifade eden Şemir, "Dışarıya çıktık. Durun nereye gidiyorsunuz polis çağırdık dediğimizde tekrar geri döndüler. Ben de bu sırada üstümü düzeltmek için elimdeki tabancayı çıkardım. 'Eğer üzerime gelirseniz vururum' dedim. Fırsattan istifade üzerime gelerek yere yatırarak elimdeki silahı boğazıma çevirerek vurmaya çalıştı. Bu sırada eşim yetişerek silahın namlusunu kendisine çekti. Bunun üzerine şahıslar bırakacağım siz de bir şey yapmayacaksınız dedi. Sonra minibüse binerek gittiler. Biz de karakola giderek şikayette bulunduk. Şahıslar hakkında yasal işlem yapılmasını istiyorum. Bu gasptır. Buraya kasıtlı olarak geldiler. Sigara isteme bahaneydi aslında."

SİLAHIN NAMLUSUNU KENDİNE ÇEVİRDİ

Eşinin canına kast etmek için geldiklerini söyleyen Bahar Şemir, "Ben arkada oturuyordum. Öne geldim baktım eşim iki kişi üstünde vuruyorlardı. Müdahale ettim. Çok bağırdım, çığlık attım, peşinden koşturdum. Dışarı çıktılar tekrar eşime müdahale ettiler. Yere attılar dövdüler. Boğazına silahı dayadılar, canına kast ettiler. Ben silahı kendime çevirdim. 'Beni vur ama eşimi vurma' dedim. Şahıslar bırakacağım siz de bir şey yapmayacaksınız dedi. Sonra minibüse binerek gittiler" dedi.

"SİGARA BAHANEYDİ ASIL AMAÇLARI ÖLDÜRMEKTİ"

Olaya tanık olan çocukların psikolojilerinin bozulduğunu anlatan Şemir, "Her şey bahaneydi. Bugün gelmelerin nedeni eşimin canına kast etmek içindi. Sigarayı bahane edip, eşimi darp etti. Çocuklar olaya şahit olarak psikolojilerinin bozulduğunu" söyledi.