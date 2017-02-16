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Feci ölüm! 2 araç çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, 2 aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci ölüm! 2 araç çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, 2 aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

16 Şubat 2017 Perşembe 11:13
Feci ölüm! 2 araç çarptı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Bursa-İzmir karayolu Mudanya kavşağında trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Bıdı'ya (40), İsmail A. yönetimindeki 16 JZK 49 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Serdar Bıdı'ya diğer şeritten gelen Buğrahan Ü. yönetimindeki 34 HE 9557 plakalı araç da çarptı.
Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları kontrolde Bıdı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonrası Bursa-İstanbul karayolu bir süre trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu Serdar Bıdı'nın cansız bedeni ambulansla olay yerinden kaldırıldı. Yoğunlaşan trafik akışı ekiplerin çalışmalarıyla normale döndü.
 

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Anahtar Kelimeler:
BursaKazaYaya Kazası
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