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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var…

Otoyolda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var…

Otoyolda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

04 Eylül 2017 Pazartesi 13:41
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var…
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KUZEY Marmara Otoyolu Kemerburgaz mevkiinde bir otomobil, TIR’a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Kaza saat 09.00’da Kuzey Marmara Otoyolu Kemerburgaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut D. yönetimindeki otomobil dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu TIR’a arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan yolculardan Cihan Demirel otomobil içinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Araçta bulunan üçü çocuk 6 kişi de yaralandı.

Yola savrulan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Demirel’in cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otoyolda trafik yoğunluğu oluşurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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Kaza
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