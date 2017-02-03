banner433
Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
Parçalı az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87464
ALTIN
146.055
DOLAR
3.7427
STERLIN
4.6739
EURO
4.0205
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
İdrardan rahim ağzı kanseri tanısı!
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Erkekler burun estetiğinde daha titiz
Zayıflamak için yemek yiyin
Zayıflamak için yemek yiyin

Faturalarınızı hemen kontrol edin!

Elektrik dağıtım şirketleri 8.4 milyon tüketici için promosyon yarışına girdi.

Faturalarınızı hemen kontrol edin!

Elektrik dağıtım şirketleri 8.4 milyon tüketici için promosyon yarışına girdi.

03 Şubat 2017 Cuma 14:25
Faturalarınızı hemen kontrol edin!
banner404

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından daha önce 120 TL olan serbest elektrik faturası limitinin 2016 sonunda 82 TL’ye çekilmesinin ardından dağıtım şirketleri arasında tüketici kapma yarışı başladı. 8.4 milyon abonenin kendi elekrik dağıtım şirketini seçme hakkıyla birlikte elektrik dağıtım şirketleri sözleşmeler için çeşitli promosyonlar veriyor. Dağıtım şirketlerinin hepsi ilk ay elektrik faturası ödenmeyen kampanya düzenliyor. Firmalar müşterilerin bulunduğu bölgeye ve tüketimlerine göre yüzde 5 ile 15 arasında indirim de sağlıyor. İndirimin yanı sıra elektrik dağıtım şirketleri 8.4 milyon abonelik pastadan daha çok pay alabilmek için çeşitli fatura oranına göre promosyon çalışmaları yapıyor. CLK Boğaziçi Elektrik iki ayrı kampanya düzenliyor. Tüketicilere 24 aylık sözleşme yapma karşılığında Petrol Ofisi Positive Card ile 150 TL’den 900 TL’ye kadar akaryakıt vereceğini ilan eden CLK Boğaziçi Elektrik bu promosyonu tüketicilerin fatura miktarına göre belirleyecek. Yine CLK Boğaziçi Elektrik ile 24 aylık sözleşme imzalayan aboneler isterlerse Acıbadem Mobil sağlık Sigortası’ndan 4 kişiye kadar sağlık sigortası hizmetinden yararlanabilecekler.
 
TELEFON YA DA KLİMA
 
Zorlu Elektrik ise Artısı Mil Tarifesini seçen ilk 500 tüketiciye 10 bin Türk Hava Yolları uçuş mili hediye ediyor. Öte yandan Zorlu Elektrik ilk 2 ay fatura ödenmeyen sözleşmenin yanında grup şirketi Vestel tarifesine geçen tüketicilere ise fatura oranlarına göre Venüs akıllı telefon, Vestel TV, Vestel tablet veya Vestel klimaya ücretsiz sahip olabiliyor.

UÇAK BİLETİ VERİYOR
 
Tüketicilerin kendilerini seçmesi halinde indirim veren şirketlerden biri de Aksa Elektrik. Birçok tarife hazırlayan Aksa Elektrik, bir yıl zam yapılmayan, yüzde 8 indirim alınan ve ilk faturanın ödenmediği çeşitli promosyonlar sunuyor. Cerean Elektrik 130 TL ve üzerindeki faturalar için Migros’tan 150 TL’lik hediye çeki verirken, 220 Plus Elektrik ise N11.com’dan hediye çeki ve Anıtur’dan uçak bileti veriyor. İpragaz Elektrik ise ilk ay fatura ödememenin yanında sonraki aylarda enerji bedelinden yüzde 5 indirim ve 20 adede kadar enerji tasarruflu Philips LED ampul hediye ediyor.
 
FAYDA SAĞLAYACAK
 
YEPAŞ elektrik ise ev için 12, iş yeri için 24 ay kalma sözüne karşılık konut ve iş yeri sigortası promosyonu yapıyor. YEPAŞ Pazarlama Koordinatörü Arif Akşam, rekabetin liberal piyasaya yarayacağını belirterek “Bu durum rekabetçi  piyasa yaratacak, hem sektöre hem de müşterilerimize faydalar sağlayacaktır” dedi.
 

TATİL DE VERECEKLER
 
Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik dağıtım şirketlerinin promosyonlarının tüketicileri cezbettiğini ama sözleşme yaparken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. “Firmalar yakında tatil promosyonları da verecek” diyen Şahin, “Tüketiciler sözleşmedeki indirim tutarına dikkat edilmeli. Sözleşmeler iyi okunmadan imzalanmamalı” dedi.
 
 
 

banner355
Anahtar Kelimeler:
FaturaElektrik Dağıtım şirketleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da şoke eden olay
Antalya'da şoke eden olay
Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
Ünlü iş adamı eşini aldatınca… Türkiye'de bir ilk gerçekleşti
Ünlü oyuncuyu kimse tanımadı 
Ünlü oyuncuyu kimse tanımadı 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals