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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Fatih Portakal'ın eşi haber sunuculuğuna soyunursa

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın eşi de sunuculuğa soyundu

Fatih Portakal'ın eşi haber sunuculuğuna soyunursa

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın eşi de sunuculuğa soyundu

10 Şubat 2017 Cuma 14:43
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FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal sunuculuğa soyundu.
Armağan Portakal eşi Fatih Portakal'ı taklit ederek haber sunmaya çalıştı, ortaya komik görüntüler çıktı. Bu anlar Fatih Portakal adına açılan Instagram hesabından paylaşıldı.
FATİH PORTAKAL: BİZ BURALARA KOLAY GELMEDİK
Armağan Portakal, eşini taklit edince Fatih Portakal, "hayır o benim programım, rol çalmaya çalışan bir arkadaş var burda o arkadaşa da kaptırmayız, zor geldik biz buralara" diyerek herkesi güldürdü.

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Son Güncelleme: 10.02.2017 14:54
Anahtar Kelimeler:
Fatih PortakalArmağan Portakal
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