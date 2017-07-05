"Fadıl Akgündüz'ü Hac'da yakaladım"

BAYRAMPAŞA'DAKİ Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut tahliye edilmelerinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Fadıl Akgündüz, Mahkeme Başkanı'nın "Projenin tamamlanabilmesi için bir girişimin var mı?" sorusu üzerine "Prosedür yerine gelmiş olsa da kalan kısmı için bir yatırım miktarı gerekiyor" diye cevap verdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2 bin 443 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut ile çok sayıda mağdur ve avukatları katıldı. Duruşma salonunda sanıklar ile mağdurlar arasına çevik kuvvet polisi oturtularak güvenlik önlemi alındı.

"HA EVİME GELİNİP HIRSIZLIK YAPILMIŞ, HA BU ŞEKİLDE PROFESYONEL HIRSIZLIK YAPILMIŞ"

Mağdurlardan Hatice Doğan, Bayrampaşa Caprice Gold'dan bir devre mülk aldığını, 16 bin 500 lirayı peşin ödediğini ancak tapusunu alamadığını belirterek "Kendisinden şikayetçiyim. Çocuğum kalp hastası, çok mağdurum. Ha evime gelinip hırsızlık yapılmış, ha bu şekilde profesyonel hırsızlık yapılmış" dedi.

"AĞABEYİM VE YEĞENİMLE İLİŞKİMİZ BOZULDU"

2001 yılında Caprice Gold'dan 70 bin 500 liraya bir devre mülk aldığını, daha sonra da 2012'de ikinci elden 80 bin 500 liralık bir devre mülk daha aldığını anlatan şikayetçi Mehmet Yıldız ise "O sıralar çok yoğun günlerdi. Herkes daire alıyordu. Ben 28 bin lira kira aldım. ancak o tarihten bu yana toplam 60 bin lira kira bedeli almam gerekiyordu. Benim referansımla ağabeyim ve yeğenim de devre mülk aldılar. Bu olay patlayınca ilişkimiz bozuldu. Benim yüzüme bakmıyorlar. Hem ağabeyimle, hem yeğenimle barışmak istiyorum. Bu iş iyi olsaydı, her şey çok farklı olacaktı. Jet Fadıl, 3 bin insanın güvenini kaybetti. Kendisinden rica ediyorum, bu sorunu lütfen halletsin ki aileler yıkılmasın, ağabeyim ve yeğenimle barışmak istiyorum" dedi.

"YARI AÇIK CEZAEVİNDE YAŞAR GİBİYİZ"

Şikayetçi Semeyya Çikot, 100 bin lira peşin ödediğini belirterek "3 çocuk annesiyim. Çocuğumu iki lirayla okula gönderiyordum, okula beslenme çantasıyla giden tek benim çocuğum. Neredeyse yarı açık cezaevinde yaşar gibiyiz. Hep bugünü bekledim, Fadıl Bey duyar da belki vicdanı sızlar diye. Kimseye bakacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.

"HAC'DA YAKALADIM, 'UTANMIYOR MUSUN' DEDİM"

Şikayetçi İlker Arslan da "Fadıl Akgündüz'ü Hac'da yakaladım. 'Utanmıyor musun?' deyince bana 'Paralel yapı yüzünden' dedi. Kendisine 'Senin paralel yapıyla ne alakan var' dedim. 900 bin liralık devre mülk aldım, karım da 100 bin liralık aldı. Ne kira aldım, ne mal. Şikayetçiyiz. İnşaallah adalet yerini bulur" şeklinde konuştu.

AKGÜNDÜZ: "PROSEDÜR YERİNE GELMİŞ OLSA DA KALAN KISMI İÇİN BİR YATIRIM MİKTARI GEREKİYOR"

Mahkeme Başkanı Mustafa Karayıldız, sanık Fadıl Akgündüz'e "Bu projenin tamamlanabilmesi için bir girişimin var mı?" diye sordu. Sanık Akgündüz, "Projelerin yüzde 85'i, inşaatın ise yüzde 75'i belediye raporlarına bitirildi. Prosedür yerine gelmiş olsa da kalan kısmı için bir yatırım miktarı gerekiyor. Yurt dışında yatırımcılarla görüşüyoruz. 2-3 aylık süre uzun süre değil. Turizm yeni yeni toparlanıyor. Araya hukuki süreç girdiği için temkinli bakılıyor. Tahliye olmam olumlu bir hava yarattı. İnşaallah çok uzun sürmeden iyi neticeler alacağız. Bitmemesi gibi bir ihtimal olamaz. Grubun kendi kaynakları var, oradan fon aktarılması söz konusu olacak. 1,5 yıllık zaman içinde daha güzel icraat anlamında anlatacaklarımız olacak. 15 ay tutuklu kaldım. Bu şikayetlerin olmasından dolayı proje geri kaldı" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Karayıldız, "Dava bitmeden mağduriyetleri hallet" dedi. Bazı mağdurlar ve avukatları ise "Bizi kandırdı, daha sonra başkalarını da kandıracak" diyerek sanık Fadıl Akgündüz'ün tutuklanmasını talep etti. Duruşma, 2 Kasım'a ertelendi.

28 MART'TA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fadıl Akgündüz birlikte yargılanan 5 sanığa 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir ve ya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart'ta çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti.