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'Evrenesoğlu'na iftira atılıyor'

Evrenesoğlu'nun müritlerinin düzenlediği toplantı sonrasında bölgeye jandarma ve zabıta ekipleri geldi. Dernek Başkanı Aray, "Evrenesoğlu'nun gerçek kimliği bilinmediği için iftira atılıyor. Gözaltına alınan yok. Çünkü ortada bir suç yok" dedi

'Evrenesoğlu'na iftira atılıyor'

Evrenesoğlu'nun müritlerinin düzenlediği toplantı sonrasında bölgeye jandarma ve zabıta ekipleri geldi. Dernek Başkanı Aray, "Evrenesoğlu'nun gerçek kimliği bilinmediği için iftira atılıyor. Gözaltına alınan yok. Çünkü ortada bir suç yok" dedi

19 Şubat 2017 Pazar 14:39
'Evrenesoğlu'na iftira atılıyor'
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ALANYA'DA 'Sahte Peygamber' olduğu iddia edilen İskender Evrenesoğlu'nun müritleri toplantı düzenlemelerinin ardından zabıta ve jandarma ekipleri duruma müdahale etti. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Dimçayı'nda bulunan bir halı sahada Evrenesoğlu'nun müritleri '15 Temmuz şehitlerini anacağız' diyerek çevredeki vatandaşları topladı. Burada şehitlerle ilgili edilen duanın ardından müritler 'Kurtuluşa ermek için elimi 3 kez öpeceksiniz' diyerek elini öptürmeye ve alanda bulunanlara sahte Kur'an-ı Kerim dağıtmaya başladı. Toplantıya Evrenesoğlu'nun da ABD'den telekonferansla katıldığı ileri sürüldü. Toplantı sonrasında Evrenesoğlu'na inanların yürüyüş yapmak istemeleri üzerine bazı vatandaşlar buna karşı çıkarak Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü arayarak şikayette bulundu. Bölgeye Alanya Jandarma Komutanlığı ve Alanya Zabıta Müdürlüğü ekipleri geldi.
BAŞKAN: 'ŞEHİTLERİMİZİ ANDIK'
Öte yandan, toplantıyı düzenleyen Antalya Tasavvuf ve Mutluluk Derneği'nin Başkanı Kemal Aray ise, şöyle konuştu: "Toplantıda şehitlerimizi andık. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bölgeye özel bir sohbetti. Halkımıza bir hidayet, tövbe duası yaptık. İlahi ve semazen gösterisi oldu. Sonra Kur'an-ı Kerim ve tespih hediye ettik. Sonra yürüyüş yapmışız diye yalan haber yapılmış. Biz çevre halkını anonsla çağırdık. Bizim taraftarımız değiller. Biz sadece oraya davet ettik.     
'BU HALKI İSYANA TEŞVİK'
Şikayet olunca zabıta gelmiş. Rahatsız olan birisi zabıta ve jandarmaya şikayet etmiş. Onları da aydınlattık. Gereken bilgileri onlara da bırakacağız. Çünkü bu halkı isyana teşviktir. Bir daha program yaptığımız zaman da Allah korusun kardeş kardeşe düşer. Peygamberlik zaten son bulmuş. İnsan öyle bir iftira atar ki halk inanır. Biz niye sahte birisinin peşinde koşalım? Evrenesoğlu'nun gerçek kimliğini kimse bilmediği için iftira üzerinden kullanılıyor. Evrenesoğlu hiçbir zaman 'Ben peygamberim' demedi. 'Biz Allah'ın bir evliyasıyız' diyor. 'Beni hacet namazı kılın Allah'a sorun. Ben onun aciz bir talebesiyim, kuluyum' diyor. Hiçbir gözaltı yok. Çünkü ortada suç yok" dedi.

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Alanya'da sahte peygamber alarmı 
Alanya'da sahte peygamber alarmı 
Son Güncelleme: 19.02.2017 14:48
Anahtar Kelimeler:
İskender EvrenesoğluSahte PeygamberKemal Aray
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