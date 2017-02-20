Evlilik programına katılan gelin dolandırıcı çıktı

CANLI yayında 10 aylık evli olan bir çifte düğün yapılıyordu. 49 yaşındaki gelin, Suriye uyruklu ve Türkçe bilmiyordu. O sırada Kocaeli Gebze'den yayına bağlanan Nazım Konukseven stüdyodaki gelinin kendisini 10 bin lira dolandırdığını iddia etti.. Konukseven'den sonra yayına bağlanan Manisalı İbrahim Kutlu gelinin kendisini 20 bin lira dolandırdığını söylerken, Konya'dan arayan Ali Toprak da benzeri şekilde 49 yaşındaki kadının evlilik vaadiyle parasını alıp kayıplara karıştığını söyledi. Polise yapılan ihbar sonrası Sabuha Alahmad stüdyoda gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüpheli kadın ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek "Suriye'den Gaziantep'e geldim. Çok zor durumda kaldım. Erkekleri dolandırmaya mecburdum. Neredeyse her ilde bir evlilik yaptım. Geçinmek için dolandırdım" dedi..

Alahmad tutuklanarak cezaevine gönderildi..

SABAH