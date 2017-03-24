Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
25 Mart 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
25 Mart Günlük Burç Yorumu
25 Mart 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
25 Mart 2017 Alanya -...
Tırnak mantarını dert etmeyin
Tırnak mantarını dert etmeyin

Evinin girişine çekilen araca sopayla saldırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinin girişine çekilen otomobile sinirlenen yaşlı kadın, sahibi gelinceye kadar eline aldığı sopayla otomobile vurdu

Evinin girişine çekilen araca sopayla saldırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinin girişine çekilen otomobile sinirlenen yaşlı kadın, sahibi gelinceye kadar eline aldığı sopayla otomobile vurdu

24 Mart 2017 Cuma 15:44
Evinin girişine çekilen araca sopayla saldırdı
banner404

OLAY önceki gün İzmit’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, evinin önüne park edilen 41 K 1880 plakalı aracı görünce sahibine ulaşmaya çalıştı. Sahibine ulaşamadığı otomobilin evinin girişini kapatmasına sinirlenen yaşlı kadın daha sonra eline aldığı sopa ile otomobile vurmaya başladı. Yaşlı kadının sopa ile otomobilin üzerine sert darbeler indirme anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde evinin girişi kapandığı için sinirlenerek arabaya vuran kadın kadının, “Trafik kurallarına uyun pislikler. Kırıyorum arabanızı. Neden trafik kurallarına uyarak park etmiyorsunuz. Uymuyorsanız arabanızı kırıyorum. Çabuk gelin, yoksa gelene kadar vuracağım. Trafik kurallarına uymayanın hali bu. Sizinle mi uğraşacağım. Burası bir kapı, burada araba durmaz” diyerek aracın sahibine serzenişte bulundu. Yan binada inşaat işi yapan otomobillin sahibi ise aracının zarar gördüğünü görünce yaşlı kadına vurmamasını söyledi. Araç sahibi daha sonra hızla gelerek aracını bulunduğu yerden kaldırdı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KocaeliArabaAraca Sopayla SaldırdıIzmit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O hain tutuklandı!
O hain tutuklandı!
Son dakika: Cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı!
Son dakika: Cezaevinin çocuk koğuşunda yangın çıktı!
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 
Bulgaristan Türklerin oy kullanmalarını engellemek için 

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals