Evinin 4'üncü katından düşen genç kız kurtarılamadı

BÜYÜKADA oturan, sosyal açıdan oldukça aktif olan Mısra Sancaktaroğlu, 4 gün önce oturdukları evin balkonundan düştü. Sara hastası olduğu belirtilen genç kız ağır yaralandı. Aynı zamanda Adalar Kent Konseyi'nde de çalışmalara katılan çevresinde çok sevilen, aynı zamanda 'Adalar Gerçek Gazetesi'nde çalışan genç kız, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmasına rağmen bugün kurtarılamadı. CHP Gençlik Kolları üyesi de olan Mısra Sancaktaroğlu'nun cenazesi yarın Büyükada'daki Hamidiye Camii'nde cumadan sonra kılınacak namaz ardından toprağa verilecek.