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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Eve giren kamyon 10 aydır çıkarılmadı

Malatya’da 10 ay önce yaşanan kazada 2 katlı evine kamyon giren ev sahibi Derviş Dinçer, kamyonun hala evden çıkarılmamasına tepki göstererek, bazı vatandaşların çökme tehlikesi bulunan eve girerek kamyonun yanında selfie yaptığını söyledi

Eve giren kamyon 10 aydır çıkarılmadı

Malatya’da 10 ay önce yaşanan kazada 2 katlı evine kamyon giren ev sahibi Derviş Dinçer, kamyonun hala evden çıkarılmamasına tepki göstererek, bazı vatandaşların çökme tehlikesi bulunan eve girerek kamyonun yanında selfie yaptığını söyledi

30 Haziran 2017 Cuma 11:06
Eve giren kamyon 10 aydır çıkarılmadı
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MEHMET Akif Ersoy Caddesi'nde yaşanan kazada, freni patlayan kum yüklü bir hafriyat kamyonu, Suriyeli bir ailenin yaşadığı eve çarparak durabilmiş, kazada 6 kişi yaralanmış ve hamile bir kadın da yaşamını yitirmişti.

Kamyonun hala evden çıkarılmamasından dolayı mağdur olduğunu ifade eden ev sahibi Derviş Dinçer, yetkililere seslenerek kamyonun çıkarılmasını istedi. Kamyonun içeride olması nedeniyle bazı meraklı vatandaşların evin içine girerek selfie yaptığını ileri süren Dinçer, “Kaza sonrası evin kolonları zarar gördü ve duvarları yıkıldı. Bazı vatandaşlar olayı çok ilginç bulduklarından dolayı olsa gerek son derece tehlikeli evin içine girip selfie çektiriyorlar. Uyarmamıza rağmen bu devam ediyor. Büyük faciaların olmaması için kamyonun buradan çıkarılması gerekiyor” dedi.
Kaza sonrası evin harabeye döndüğünü belirten Dinçer, evin uyuşturucu madde kullanan kişilerin mekanı haline geldiğini de iddia ederek, “Gece geç saatlerde buraya içki içen ve uyuşturucu kullanan gençler geliyor. Biz polisleri arıyoruz polisler gelince de onlar kaçıyorlar. Yani bütün mahalle bu durumdan mağduruz” diye konuştu.

Mahalle sakinleri de kamyonun evden çıkarılmasını isteyerek, yaşanan olumsuzlukların kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

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MalatyaKamyonEvKaza
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