Evde beslediği kuzuyu sosyal medyada paylaşınca...

MANİSA'DA çiftçilikle uğraşan Nihat-Nebahat Karaca çifti annesi ölen kuzuyu evlerine aldı. Kuzuya küçük bir bebek gibi bakan çift, altına da bez bağladı. Evin içinde dolaşan, hatta kıyafet giydirilen minik kuzunun sevimli görüntüsü kalpleri ısıttı. Kuzuyu evde beslemeye başlayan çiftin çocukları da altına bez bağlanan, oyuncak tavşan ile oynayıp evde gezen kuzunun fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Evde beslenen kuzunun fotoğrafı birçok kişinin ilgisini çekti. Hayvansever çift, biberonla besledikleri kuzuya 'Benekli' adını verdi.