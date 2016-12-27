Ev yapımı duman topu!

HAVELSAN tarafından, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri için tesis edilen anahtar teslim eğitim merkezi için yerli imkanlarla üretilen Agusta Westland Helikopter Tam Görev Simülatörü, Katar'a gönderildi. Projenin en büyük parçası olan ve 7 tırla taşınan 47 tonluk ileri teknoloji ürünü simülatör, seyahatine Akdeniz sularında deniz yoluyla devam ediyor