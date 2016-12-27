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Ev yapımı duman topu!

Hava kirliliği nedeniyle göz gözü görmeyen Çin'de, iki kafadar çevreye dikkat çekmek için sıra dışı bir top üretti

Ev yapımı duman topu!
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FOTOĞRAF Çin'in Hubei eyaletine bağlı Şianyang'dan... İki kafadar, kendilerinin ürettiği tazyikli Duman topunun tanıtımını yapıyor.
Yoğun hava kirliliği altında kış mevsimini geçiren ülkede, genç girişimciler çevreyi korumanın önemini anlatmak için bu topu üretmiş. İkili, ev yapımı topun yoğun şekilde püskürttüğü dumanları su ve tütün katranından elde ediyor.
Çin'de bu yıl hava kirliliği daha da arttı, göz gözü görmüyor. Bazı bölgelerde hayat felç olma noktasına geldi, ülkede kırmızı alarm verildi.
Öyle ki, Dünya sağlık Örgütü'nün 'üst sınır' olarak kabul ettiği kirlilik düzeyi Çin'de şu an 12 ila 20 kat daha fazla. Uluslararası kirlilik eşiği 25 olarak baz alınıyor ve havadaki zararlı parçacık miktarı PM 2.5 oranıyla ölçülüyor.
Pekin yönetimi, hava kirliliğinin önüne geçebilmek için mangal yakılmasını ve araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Kış boyunca yüzlerce uçak seferi iptal edilmiş durumda.
 
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Etiketler; #çin #hava kirliliği #duman topu #pekin #Duman #sağlık #Dünya Sağlık Örgütü
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